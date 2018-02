Chengdu, China (ots/PRNewswire) – Als letzter Ehrengast der Westchinamesse hinterließ Deutschland einen tiefen Eindruck bei den Menschen in Sichuan. Staatsrat Wang Yong, der deutsche Vizepremierminister und Bundesminister für Wirtschaft und Energie Gabriel, der Parteisekretär Wang Dongming, der Sekretär des Provinzparteikomitees, Provinzgouverneur Yin Li und die staatliche Entwicklungs- und Reformkommission Zhang Yong, stellvertretender Direktor, nahmen an der Veranstaltung teil und schnitten das Band durch. Die Hauptfarbe des gesamten deutschen Pavillons ist weiß, ergänzt durch die deutsche Flagge schwarz, rot und gelb.Das Zentrum des Deutschen Pavillons richtet Bundespavillon, Informationszentrum und Verhandlungsbereich ein, in der Peripherie des Pavillons befinden sich mehrere Pavillons, um die überlegenen Industrien und Produkte in Deutschland umfassend abzubilden. Dies spiegelt die Ästhetik von „Industrialisierung“ und „Technologie“ dieser industriellen Macht wider. Teilnehmende Unternehmen und Agenturen waren das Auswärtige Amt, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Deutschland Tourismus-Zentrum, sowie BMW, Metro, DHL, Evonik, Kebao und andere berühmte Unternehmen. Evonik-Unternehmen als Sponser des Bundesliga-Team Dortmund hat berühmte Fußballspieler einladen, um die messe zu unterstützen. Dies hat eine Menge Leute angezogen. BMW brachte das Motorrad BMW R1200(Preis: fast 300.000 Yuan), es hat Gabriel Stoppuhr angezogen. Sichuan und Deutschland hatten schon immer viel Austausch und Kooperation in Wirtschaft, Handel, Bildung und Kultur. Um den Austausch zwischen den beiden Seiten weiter zu stärken, hat Deutschland als Ehrengast eine Reihe von Aktivitäten geplant, darunter deutsche Spezial-Art-Aufführung und spezielle deutsche Essensverkostungen, bei denen die erfahrenen „Gourmet “ die bekannten deutschen Grillwürste und deutschen Biere verkosten können. Bundesliga-Team Dortmund werden auch mit seiner Spieler auf die Messe gehen, um die Messe zu unterstützen. In diesem Jahr werden wir die Mitarbeiter der 17. Westchinamesse willkommen heißen. Die Mitarbeiter der Sichuan Internationale Convention & Exhibition Co., Ltd. sind wieder bereit. Sie werden Anfang März drei wichtige deutsche Städte besuchen: München, Stuttgart und Köln. Ich hoffe, dass die diesjährige WCIF mit dem deutschen Pavillon brilliant weitergeht. Pressekontakt: Yang Luxi 028-84546613 yangluxi@wcif.cn Original-Content von: Organizing Committee of Western China International Fair Import and Export Expo, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de