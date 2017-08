GAL: »Regenbogenfahne vor dem Lübecker Rathaus« – Auch in diesem Jahr wird während der CSD–Woche von 14. bis 19. August wieder die Regenbogenfahne am Rathaus wehen. Eröffnet wird der CSD (Christopher Street Day) am Montag, dem 14. August, um 18:30 Uhr mit dem Aufziehen der Regenbogenfahne vor dem Lübecker Rathaus.

Auch die Lübecker GAL-Fraktion wird an der feierlichen Flaggenhissung teilnehmen.

Hierzu erklärt Rolf Klinkel, Bürgerschaftsmitglied der GAL und schwuler Stadtpolitiker: „Das Symbol der lesbisch-schwulen Bewegung am Rathaus ist ein weithin sichtbares Zeichen gegen homophobe, sexistische und rechtspopulistische Parolen, die alle Menschen ausgrenzen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Damit macht die Hansestadt ihre Solidarität mit verfolgten und diskriminierten Lesben und Schwulen deutlich.“

Das Aufziehen der Flagge der lesbisch-schwulen Bewegung ist seit Jahren fester Bestandteil des CSD sowie Auftakt der Programmwoche und wird von politischen Statements begleitet. Die GAL bittet die Community, deren Freundinnen und Freunde sowie alle Interessierten am Montag um 18:30 ans Rathaus.