Poznan/Hannover (ots) – Jens Ocksen, Vorstandsvorsitzender Volkswagen Poznan, eröffnet Festveranstaltung im Stadion / 6.000 Quadratmeter große Bildschirmfläche / Vom Montagebetrieb zum modernsten Industriestandort Volkswagen Poznan (Caddy, Crafter, Transporter) feierte mit Mitarbeitern, deren Familien und Freunden gestern sein 25-jähriges Unternehmens-Jubiläum. Highlights für die rund 26.000 Gäste im Stadion von Poznan waren eine riesige Multimedia-Show mit einer 6.000 (!) Quadratmeter großen Bildschirmfläche auf dem Rasen und Live-Acts polnischer Pop-Stars. Jens Ocksen, Vorstandsvorsitzender Volkswagen Poznan, eröffnete das Jubiläumsfest des größten Arbeitgebers (11.000 Mitarbeiter) der Region Wielkopolska. Ocksen: „Volkswagen Poznan hat in 25 Jahren eine rasante Entwicklung von einem kleinen Montagebetrieb hin zu einem der modernsten Industriestandorte Polens gemacht. Mit ihrem Einsatz, Erfindergeist und der großen Begeisterung für den Bau von Nutzfahrzeugen haben ehemalige und heutige Mitarbeiter die Basis für die seit 25 Jahren anhaltende Erfolgsstory im Automobilbau gelegt. Darauf können wir alle stolz sein. Deshalb feiern wir mit Mitarbeitern, deren Familien und Freunden des Unternehmens dieses Jubiläum." Piotr Olbrys, Vorsitzender der Betriebsorganisation NSZZ ‚Solidarnosc' bei Volkswagen Poznan: „Das Jubiläum ist ein Symbol für das Engagement unzähliger Mitarbeiter. Denn durch den täglichen Einsatz haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass nicht nur die Fahrzeug-Produktion, sondern auch die Qualität der Arbeitsplätze stetig auf ein neues Level gehoben wird. Wir sind eine Gewerkschaft und Mitarbeitervertretung, die den erfolgreichen Weg des Unternehmens und der Beschäftigten nachhaltig mitgestaltet." Volkswagen Poznan wurde bereits zweimal mit der Auszeichnung „Bester Arbeitgeber" Polens geehrt. Mit dem Crafter-Werk in Wrzesnia verfügt das Unternehmen über eines der modernsten Nutzfahrzeug-Produktionsstätten Europas. Der Crafter selbst erhielt diverse Auszeichnungen der Fachpresse, so zum Beispiel „International Van Of The Year" und „Green Van of the Year 2018". Volkswagen Poznan engagiert sich zudem gesellschaftlich: So unterstützt das Unternehmen den Bau von Kindergärten, Spielplätzen, Fußballplätzen maßgeblich, stattet Schulen mit modernsten Computern sowie anderen technischen Hilfsmitteln aus, stellt Kliniken in Poznan Krankenwagen zur Verfügung. Info Volkswagen Poznan GmbH: – Gründung: 1993 als Joint Venture zwischen der Volkswagen AG und Polmo (u.a. Tarpan) – Beginn: Fahrzeug-Montage mit 69 Mitarbeitern – Tochtergesellschaft: Seit Dezember 1996 ist Volkswagen Poznan eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Konzerns Volkswagen AG – Mitarbeiter: rund 11.000, davon 2.700 im neuen Crafter-Werk in Bialezyce bei Wrzesnia. Allein in den vergangenen vier Jahren stieg die Zahl der Mitarbeiter um 64 Prozent – Vorstandsvorsitzender: Jens Ocksen (2007-2010 und seit 2014) – Werke: Vier Standorte – Antoninek (Caddy- und Transporter- Produktion), Swarzedz-Jasin (Sonderwagenbau), Wilda (Gießerei), Bialezyce-Wrzesnia (Crafter- und MAN TGE-Produktion) – Aktuelle Modelle: Caddy, Caddy Maxi, Transporter T6, Crafter, MAN TGE – Zahl bisher produzierter Fahrzeuge: rund drei Millionen Nutzfahrzeuge. 2017: 240.000 Fahrzeuge (Rekordproduktion) Info Jubiläum: – 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen aktiv an der Show teil – 100 Show-Tänzerinnen und Tänzer – 150 Technik-Mitarbeiter im Einsatz – 12 Kilometer Kabel verlegt – 6.000 Quadratmeter große Bildschirmfläche auf dem Rasen – 34 Projektoren – 500 Quadratmeter Extra-Bildschirme – 7 Tage Montage/Aufbau – 15 Lkw mit Ausrüstung im Einsatz – 25.000 Bäume wurden anlässlich des Jubiläums in Werksnähe Antoninek angepflanzt Hier gelangen Sie zum Video: https://vimeo.com/288916221

