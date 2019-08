Stuttgart (ots) – Einem DPA-Bericht nach sieht das baden-württembergische Verkehrsministerium keine zügige Umsetzung eines 365-Euro-Tickets vor. [1] Zuletzt im Kommunalwahlkampf haben SPD und Grüne damit geworben. Die Piratenpartei fordert eine zügige Umsetzung in allen Ballungsgebieten einhergehend mit einem Ausbau des ÖPNV. Langfristig muss ein fahrscheinfreier ÖPNV angeboten werden. „Es ist eine Frechheit wie dreist die Grünen ihre Wahlkampfversprechen brechen. Der Bürgermeister behauptet sogar schlicht, es sei nicht umsetzbar. [2] Es ist eine Farce, mit diesem Politikstil werden wir knallhart in die Klimakrise schlittern“, kommentiert Stefan Urbat, Stuttgarter Gemeinderat. Bereits vor wenigen Wochen kritisierte die Piratenpartei die verschleppte Verkehrswende. [3] „Städte wie Reutlingen zeigen, dass ein 365-Euro-Ticket sinnvoll ist und gut angenommen wird. Die Ausreden der Regierungsparteien sind nur noch peinlich. Beim Fernverkehr schreien sie jetzt aber alle nach Subventionen“, so Borys Sobieski, Landesvorsitzender. Quellen/Fußnoten [1] http://ots.de/GJKHfw [2] http://ots.de/sppQ5P [3] http://ots.de/T1sgt4 Pressekontakt: Alexander Ebhart Landespressesprecher E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de Mobil: 01764 7127628 Borys Sobieski Landesvorstand E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de Mobil: 0175 9549187 Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell

