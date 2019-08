Peking (ots/PRNewswire) – Asiens führende ICT (Information and Communications Technology)-Veranstaltung, die PT Expo China 2019 (PTEXPO19), wird vom 31. Oktober bis zum 3. November in Peking, China, stattfinden und eine Welt des 5G und anderer Informations- und Kommunikationstechnologien der nächsten Generation präsentieren. Die vom chinesischen Ministerium für Industrie und IT veranstaltete Veranstaltung wird als 5G-Flaggschiff-Event des Landes angesehen. China beginnt offiziell das erste Jahr der Kommerzialisierung von 5G, und die Branche erhofft sich, dass bei der Veranstaltung praktische 5G-Fälle in verschiedenen Branchen, ihren verschiedenen Szenarien und Geschäftsmodellen aufgezeigt werden. Es wird erwartet, dass mehr als 60.000 Teilnehmer aus allen Sektoren des ICT-Ökosystems zusammenkommen werden, sowie über 400 führende Unternehmen und Organisationen, die als Aussteller oder als Sprecher bei den Konferenzen teilnehmen werden, wie u. a. China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Tower, CAICT, China Satcom, Potevio, CICT, Nokia, Huawei, ZTE, Ericson, Qualcomm, Intel, Nvida, Deloitte, iFlytek und UNISOC. Eine immersive thematische Ausstellung, „Smarter Tech, Better Life“ (Intelligentere Technologie, besseres Leben), wird 5G-Praktiken in 4K- und 8K-Videos, Connected Cars, Digital Health, Smart Education, Smart City und vielen anderen intelligenten Terminals präsentieren. Die thematische Ausstellung hat zum Ziel, einen intelligenteren und besseren Lifestyle zu schaffen – durch verschiedene und universelle Technologien, die unabhängig von Region, sozioökonomischem Niveau oder Hintergrund für jedermann Vorteile bringen. Das Konferenzprogramm der Veranstaltung, das ICT China High Level Forum, ist bekannt für die Veröffentlichung von Chinas nationalen 5G-Testergebnissen in den letzten drei Jahren. Dieses Jahr sind mehr als zehn thematische Foren, Gipfel und Launch-Events rund um Netzwerkinnovationen und Anwendungen von Informations- und Kommunikationstechnologien der nächsten Generation im traditionellen Bereich Herstellung und Konsum geplant. Mögliche Gespräche zwischen der ICT-Branche und den vertikalen Märkten sollen das volle Potenzial von 5G, KI, Industriellem Internet, Big Data und anderem erzielen helfen. Die Registrierung für die PTEXPO19 ist bereits offen. Teilnehmer können sich auf der Website der Veranstaltung registrieren, um sich diesem großen ICT-Treffen anzuschließen. www.ptexpo.com.cn/en/index Pressekontakt: Fan Mo +86-186-0024-4596 Original-Content von: PT Expo China 2019, übermittelt durch news aktuell

