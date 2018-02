Nürnberg (ots) – Der internationale Anteil an der Spielwarenmesse steigt stetig an: Vom 31. Januar bis 4. Februar waren 2.902 Unternehmen aus 68 Ländern (2017: 63) in Nürnberg vertreten, um Händlern und Einkäufern aus der ganzen Welt ihre Produkte zu zeigen. 71.000 Fachbesucher würdigten die hohe Innovationskraft, wobei auch hier die Länderanzahl auf einen Rekordwert anstieg: 129 Nationen (2017: 123) konnte die Spielwarenmesse eG als Veranstalter während der gesamten Laufzeit begrüßen und bot ihnen neben Trends und Neuheiten ein individuell zugeschnittenes Rahmenprogramm. 63 Prozent der Besucher kommen aus dem Ausland. Asien, Osteuropa und Südamerika sind die Kontinente mit den höchsten Wachstumsraten. Die Verweildauer ist trotz Verkürzung der Messelaufzeit um einen Tag stabil geblieben. Im Durchschnitt reisen internationale Gäste für 2,8 Tage an. Dabei stimmt die Qualität – 86 Prozent von ihnen treffen Einkaufsentscheidungen. Große Zustimmung herrscht auch seitens der Aussteller, die sich mit der Organisation, der Besucheranzahl und der Stimmung an ihren Ständen sehr zufrieden zeigten. Für Begeisterung beim Fachhandel hat das Rahmenprogramm gesorgt. Die Aktionsfläche für elektronische Spielwaren, Tech2Play, sowie die Sonderfläche Baby- und Kleinkindartikel wurden erfolgreich fortgeführt. Die Sonderschau Toys meet Books feierte bei der angepeilten Zielgruppe, dem Buchhandel, erfolgreich Premiere. Weitere Inspiration hat die neu gestaltete TrendGallery geliefert. Neben den drei Trendthemen – „Explore Nature“, „Just for Fun“ und „Team Spirit“ – wurden hier die ToyAward Gewinner präsentiert. Die kommende Spielwarenmesse findet vom 30. Januar bis 3. Februar 2019 statt und bringt Umstrukturierungen in einzelnen Produktgruppen mit sich. „Auf diese Weise werden wir die Spielwarenmesse inhaltlich weiterentwickeln und Hallenkapazität für Produktsegmente schaffen, in denen die Nachfrage stark ist“, erläutert Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG, die künftige Ausrichtung. Pressekontakt: Spielwarenmesse: www.spielwarenmesse.de Fotomaterial, TV-Footage und O-Töne: www.spielwarenmesse.de/media Spielwarenmesse eG, Scarlett Wisotzki Tel.: +49 911 99813-33, Fax: +49 911 99813-833 Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.de Original-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de