– Der Benchmark-Bericht von CleverTap für die E-Commerce-Branche stellt Benutzerbindungsstrategien vor, die Online-Einzelhändler bei der Steigerung der Kundenbindung und Wertschöpfung aus Kundentreue unterstützen Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) – CleverTap, eine alles umfassende Kundenbindungsplattform, die Verbrauchermarken zu optimierter Wertschöpfung aus der Kundentreue verhilft, gab heute ihre Branchen-Benchmarks für E-Commerce-Apps (https://clevertap.com/i nsights/ecommerce-benchmark-report/?utm_medium=ref&utm_source=pr&utm_ campaign=ecommbenchmark2019) heraus. Aufgrund geringer Kundenbindung beeinflussen im Falle von E-Commerce-Marken die hohen Kundenakquisitionskosten (CAC oder Customer Acquisition Costs) und das Preisbewusstsein der Käufer die gesamte Wertschöpfung aus der Kundentreue und die Rentabilität. Angesichts niedrigschwelliger Einstiegs- und Ausstiegshürden stehen den Kunden selbst in Nischenmärkten unzählige Optionen zur Auswahl. Der Benchmark-Bericht mit seiner Analyse von 3,1 Milliarden Datenpunkten aus 18 Millionen Geräten und von 15 Millionen eindeutigen Nutzern bietet Einblicke, die es Wachstumsteams ermöglichen, die Leistung ihrer Apps im Vergleich zu einigen der erfolgreichsten E-Commerce-Apps zu testen. Der Bericht nennt zudem Strategien, die zu verbesserter Kundenbindung und -treue beitragen. Almitra Karnik, Marketingleiterin bei CleverTap, sagt: „Der Verdrängungswettbewerb im E-Commerce-Sektor zwingt Marken, ein überragendes Kundenerlebnis anzubieten. Unsere Studie zeigt, dass E-Commerce-Marken Kunden schneller verlieren, als sie sie gewinnen können. Shopping-Apps verlieren im Durchschnitt 86 % ihrer Kunden innerhalb der ersten 4 Wochen nach Download.“ „Ohne den Fokus auf Kundenbindung würden die Marken weiter versuchen, einen undichten Eimer zu füllen, indem sie immer mehr Nutzer anwerben, die nicht lange bleiben. Dies betrifft bei diesen Marken das Umwachswachstum genau wie die Wertschöpfung aus der Kundentreue“, setzte sie hinzu. Der Benchmark-Bericht liefert Erkenntnisse darüber, wie Nutzer von der einen Stufe ihre Lebenszyklus zur nächsten gelangen, und bietet Empfehlungen, wie die Wiederholungskaufrate und somit die Kundenbindung gesteigert werden können. Zu den anderen wesentlichen Erkenntnissen aus dem Bericht zählen diese Fakten: – Registrierung : Nur 16 Prozent der neuen Nutzer schließen den Anmeldeprozess innerhalb einer Woche nach App-Installation ab. – Bindung : Nur 11,6 Prozent der neuen Nutzer bleiben in der ersten Woche aktiv. – Deinstallation : 42 Prozent der neuen Nutzer deinstallieren die App in den ersten 30 Tagen nach Installation der App. – Erneute Installation : Nur 5,21 Prozent der Nutzer installieren die App in 30 Tagen nach Deinstallation erneut. Den Bericht können Sie hier (https://clevertap.com/insights/ecommerce-benchmark-report/?utm_medium=ref&utm_source=pr&utm_campaign=ecommbenchmark2019) herunterladen. Informationen zu CleverTap CleverTap ist eine Kundenbindungsplattform, die Verbrauchermarken zu optimierter Wertschöpfung aus der Kundentreue verhilft. Über 8.000 Verbraucher (https://clevertap.com/customers/?utm_source=pr&utm_mediu m=ref&utm_campaign=ecomm2019)marken weltweit, darunter Vodafone, Hotstar, Carousell, Zilingo, TataCLiQ, Domino’s Pizza, GO-JEK, Fandango und BookMyShow nutzen CleverTap, um personalisierte Erlebnisse anbieten und den Effekt des Omni-Channel-Marketing während des gesamten Kundenlebenszyklus verbessern zu können. CleverTap wird von führenden Venture-Capital-Firmen gestützt, zu denen Sequoia India, Tiger Global Management, Accel and Recruit Holdings zählen, und unterhält Niederlassungen in San Francisco, Seattle, London, Singapur und Mumbai. Weitere Informationen finden Sie auf clevertap.com (https://clevertap.com/) oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFgNi4VtZE6MAAAAWyy_gKYs2OGudgCby8G4fVR5AL8cGCt1kQ9mqpQcdJSxR8kQApJ6eY7nJcc-brr8MGiciphCGT5Netu3wpWMzN40viQvHrbU2ljuvgrcTIBzVsRAscIhrA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fclevertap%2F) und Twitter (https://twitter.com/clevertap). Pressekontakt: Ketan Pandit +(91)9881127137 ketan@clevertap.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg Original-Content von: CleverTap, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de