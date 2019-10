A.T.U in Lübeck zählt zu den „Besten Kfz-Werkstätten 2019/20“· Filiale „Bei der Lohmühle“ erzielt Top-Ergebnis bei AUTO BILD-Umfrage · Weiden in der Oberpfalz, 23. Oktober 2019. Aus einer gemeinsamen Umfrage von AUTO BILD und Statista GmbH gingen die 1.000 besten Kfz-Werkstätten hervor. Die Lübecker A.T.U-Filiale zählt dazu und erhielt eine entsprechende Auszeichnung. A.T.U konnte bei der Erhebung bereits zum vierten Mal in Folge ein deutlich überproportionales Ergebnis erzielen: insgesamt sind 43 Filialen der Werkstattkette gelistet. Gewertet wurden neben Branchenempfehlungen auch die Stimmen von Werkstattkunden und AUTO BILD-Lesern.

„Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die auch dieses Jahr dafür gesorgt haben, dass A.T.U unter den 1.000 besten Werkstätten in Deutschland stark vertreten ist. Produkt- und Servicequalität haben bei A.T.U einen hohen Stellenwert – diese Ansprüche sind fest in allen Unternehmensebenen verankert und das zahlt sich aus“, betont Matthieu Foucart, Vorsitzender der Geschäftsführung von A.T.U.

Entscheidend für den Erfolg des Unternehmens ist laut Foucart die konsequente Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen. Dazu zählen die Qualitätssicherung in den Werkstätten und die hohe Qualifikation der Belegschaft. Jeder dritte Werkstattmitarbeiter bei A.T.U ist im Besitz eines Kfz-Meisterbriefes. Regelmäßige Schulungen an der A.T.U Academy mit jährlich rund 22.000 Teilnehmertagen sorgen dafür, dass das Wissen der Beschäftigten stets auf aktuellem Stand ist.

Nach Angaben von AUTO BILD und Statista GmbH gibt es in Deutschland circa 38.000 Kfz-Werkstätten. Der Anteil von A.T.U liegt bei rund 1,5 Prozent in Bezug auf alle Werkstätten, aber bei 4,3 Prozent in Bezug auf die 1.000 besten – ein deutlich überproportionaler Anteil. An der Umfrage haben sich rund 13.000 Werkstattkunden und AUTO BILD-Leser beteiligt und unter anderem die Qualität der Arbeitsleistung, die Reparaturkosten und den Service ihrer Werkstatt bewertet.