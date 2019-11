Holstein Kiel verliert gegen Bielefeld – Wirbel um rechte Propaganda Nach dem Aus im DFB-Pokal hat Holstein Kiel am Sonntag bei Arminia Bielefeld die nächste Niederlage kassiert. Dabei begann die Aufregung um das Spiel schon vor dem Anpfiff. In Bielefeld reifen Träume von einer Rückkehr in das Fußball-Oberhaus. Mit dem 2:1 (1:0) über Holstein Kiel festigte das Team v

Schwerer Autounfall mit einem Toten in Hamburg-Steilshoop Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Hamburg am Sonntag gestorben. Eine 34 Jahre alte Frau wurde lebensgefährlich, ein 34-Jähriger schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Identität des toten Autofahrers war zunächst nicht geklärt. Demnach war der Mann im Hamburger Stadtteil Steilsho

HSV: Ärger über Remis gegen Wehen Wiesbaden Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zwar verteidigt, dabei aber wichtige Punkte spät abgegeben – obwohl man lange drückend überlegen war. Das hatte sich der HSV anders vorgestellt: Das Team von Trainer Dieter Hecking kam am Sonntag trotz großer Überlegenheit nicht über ein

Gewahrsam statt Fußballspiel: Polizei stoppt Autofahrer Er wollte zu einem Fußballspiel nach Berlin, doch so weit kam er nicht: Die Polizei hat in Brandenburg/Havel einen Autofahrer gestoppt, der betrunken und ohne Führerschein unterwegs war. Der 47-Jährige war den Polizisten am Samstag durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei am Sonn

Bewaffnete Männer: Zwei Tote durch Schüsse bei Polizeieinsätzen Hoppstädten-Weiersbach/Lübeck (dpa) - Die Polizei hat am Wochenende an mehreren Orten Deutschlands geschossen, zwei Menschen wurden dabei getötet. In Rheinland-Pfalz erschoss die Polizei einen Mann, der mit einer Axt bewaffnet jemanden bedroht haben soll. In Lübeck (Schleswig-Holstein) starb ein Man

Nordische Filmtage gehen zu Ende Kurz vor Ende der Nordischen Filmtage Lübeck haben die Veranstalter am Sonntag eine erste Bilanz gezogen. "Bis zum Abend rechnen wir mit etwa 36 000 Besuchern, das entspricht der Besucherzahl des Vorjahrs", sagte Festivalmanager Florian Vollmers am Sonntag. Auch das künstlerische Ergebnis der Filmta

Mauerfall: Als sich eine Kleinstadt in Sachsen gegen die SED erhob Die Revolution, die schließlich zur Wende geführt hat, ging nicht nur von Berlin und Leipzig aus. Im tiefsten Sachsen, in Oschatz, setzten sich die Menschen ebenso für die Freiheit ein. 30 Jahre später fühlen sie noch immer die Euphorie jener Tage im Herbst 1989, die alles veränderten. "Der Zorn im

Brandgefahr nach Stromausfall in Hamburger Kakao-Fabrik Ein Stromausfall in einer Kakao-Fabrik im Hamburger Stadtteil Veddel hat am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren die Kühlung und eine Vakuumpumpe in der Fabrik ausgefallen. 30 Tonnen Kakaobutter drohten dadurch in Brand zu geraten. Die

Verlorener Hinterreifen sorgt für Unfall auf A 7 Auf der Autobahn 7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist es am Samstagabend zu einem Unfall mit acht beteiligten Autos gekommen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, entstand ein Gesamtschaden von rund 250 000 Euro. Demnach hatte ein Autofahrer in Richtung Norden währe