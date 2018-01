Berlin (ots) – Im Zusammenhang mit den umstrittenen Diesel-Abgas-Tests an Menschen und Tieren hält Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Distanzierungen der Autoindustrie für unglaubwürdig. Im Inforadio vom rbb sagte Hermann am Dienstag: „Es ist ja schön, dass sich heute alle davon distanzieren, weil die öffentliche Meinung das inzwischen von ihnen verlangt“. Man frage sich aber schon, ob die Konzernmanager damals alle blind gewesen seien oder ob sie die Versuche mit Menschen und Tieren sogar selbst in Auftrag gegeben haben. „Vor allem die Aufsichtsräte müssen jetzt mal aufklären, wie die Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen in ihren Unternehmen jeweils laufen. Denn es kann doch nicht wahr sein, dass keiner von ihnen etwas gewusst hat und immer ist es irgendwie passiert.“ In der Politik hätten bei diesen Vorgängen längst mehrere Minister zurücktreten müssen, fügte Hermann hinzu. Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 – 97993 – 37400 Mail: info@inforadio.de Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de