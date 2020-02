Hamburg (ots) – Mit einem neuartigen Konzept setzt die Awards Show den Fokus auf Digital Creators mit Haltung und avanciert zum wichtigsten Branchentreff für Influencer Marketing in Europa – Am 07. Mai 2020 veranstaltet ABOUT YOU die vierten ABOUT YOU Awards – erstmals in den MMC Studios in Köln – und zeichnet mit seinem neuen Konzept die Digital Creators unter den Influencern in insgesamt acht Kategorien aus – Mit limitierten Tickets für ein exklusives Rahmenprogramm für die Business-Zielgruppe mit namhaften Speakern avancieren die ABOUT YOU Awards zum Branchentreff der Social Media Marketing Szene – Chiara Ferragni, Riccardo Simonetti, Stefanie Giesinger und Marcus Butler sind bereits als Presenter bestätigt – Durch den neuen Votingprozess können Fans und Follower aus den Top-3-Nominees für ihre favorisierten „Digital Creators“ vom 20. April – 04. Mai 2020 abstimmen, die Gewinner werden gemeinsam von der Community und der ABOUT YOU Awards Academy ausgewählt und in der TV-Show auf ProSieben am 07. Mai 2020 gekürt – Die ABOUT YOU Awards werden dieses Jahr erstmals auch in Tschechien verliehen In den vergangenen Jahren konnte sich ABOUT YOU mit seiner einzigartigen Preisverleihung durch die beispiellose Verschmelzung von TV und Social Media mit mehr als acht Millionen Zuschauern und mehr als 1,5 Milliarden Medienkontakten als feste Größe im TV etablieren – und das Konzept für die spektakulären ABOUT YOU Awards kontinuierlich weiterentwickeln. Auch dieses Jahr beeindruckt der Fashion Online Shop mit einem grundlegend neuen Konzept der Show, des Auswahlprozesses der Nominees sowie dem Rahmenprogramm. Mit einer limitierten Anzahl an exklusiven Business-Tickets für Entscheider der Digital- und Medienbranche werden die ABOUT YOU Awards zusammen mit der Awards Show am 07. Mai 2020 zum hochkarätigen Insider-Treffen der Social Media und Influencer Marketing Szene. ABOUT YOU beweist erneut seine Rolle als First Mover in der schnelllebigen Social Media Welt: Verliehen werden die Awards dieses Mal in insgesamt acht Kategorien – Style, Business, Sport, Digital Art, Empowerment, Movement, International Special Award und Idol of the Year – vier davon völlig neu konzipiert. Das diesjährige innovative Show-Konzept hält viele spannende Highlights bereit. Neue Show-Elemente und spektakuläre musikalische Live Acts werden für große Emotionen und Unterhaltung der Extraklasse sorgen. Rund 1.300 Gäste, darunter Branchen-Insider und Chefredakteure, VIPs, Influencer und Fans, können sich auf einen unvergesslichen Abend in einem futuristischen Setting freuen. Die Awards Show wird am 07. Mai 2020 auf ProSieben ausgestrahlt und auf Social Media mit diversen Mini-Formaten begleitet. Eine Neuheit in diesem Jahr ist auch die Produktion der Awards Show, die den Fokus auch hier deutlich auf hochwertigen, kreativen, TV untypischen Content setzt. Neben Redseven Entertainment wird die Show-Produktion von ABOUT YOU Productions, dem inhouse Produktionsteam von ABOUT YOU, maßgeblich verantwortet. „Wie jedes Jahr wollen wir mit den ABOUT YOU Awards auch dieses Mal neue Maßstäbe im Influencer- und Content Marketing setzen. Dabei ist unser Ziel das klassische TV Show Format aufzubrechen und für die Zielgruppe noch hochwertiger zu gestalten. Die ABOUT YOU Awards sind viel mehr als nur eine TV Awards Show, es ist eine neue Form von Event Experience in der die größten Digital Creator unserer Zeit im Mittelpunkt stehen.“ sagen ABOUT YOU Content Directoren Julian Jansen und Chris Nickel, die die ABOUT YOU Awards vor 4 Jahren initiiert haben und seitdem verantworten. Seit seinem Livegang 2014 steht ABOUT YOU für Toleranz und Individualität. Die ABOUT YOU Awards 2020 werden ebenso individuell wie persönlich: Sie ehren die „Digital Creators“, Andersdenker des digitalen Zeitalters, die aus der Menge herausstechen, neue Perspektiven schaffen, eine ganze Generation bewegen und dafür mit dem begehrten Award ausgezeichnet werden. Um das Thema Diversität noch stärker in den ABOUT YOU Awards zu verankern, hat der Influencer-Marketing-Pionier in diesem Jahr seine acht Award-Kategorien neu ausgerichtet. In den Kategorien Style, Business, Sport, Digital Art, Empowerment, Movement, International Special Award und Idol of the Year werden Digital Creators ausgezeichnet, deren individuelle Plattformen einen gesellschaftlichen Mehrwert besitzen und das Potenzial haben, ein Millionenpublikum zu bewegen. Internationale Stars wie u.a. Chiara Ferragni, Riccardo Simonetti, Stefanie Giesinger und Marcus Butler übergeben die begehrten Awards und verleihen der Awards Show besondere Exklusivität und Relevanz. Auch für das populäre Votingverfahren hat sich ABOUT YOU wieder etwas ganz Besonderes überlegt: Anders als in den Vorjahren werden die finalen Top-3-Nominees von der ABOUT YOU Awards Academy* nach bestimmten Leitfragen wie einer klaren Botschaft oder Authentizität gewählt und am 20. April 2020 auf den Social Media Kanälen von ABOUT YOU sowie den Nominees selbst verkündet. Vom 20. April – 04. Mai 2020 können dann Fans und Follower über www.aboutyou-awards.de für ihre persönlichen Lieblingskandidaten abstimmen und so gemeinsam mit der ABOUT YOU Awards Academy die finalen Gewinner der diesjährigen ABOUT YOU Awards küren. Die Stars des digitalen Zeitalters hautnah live vor Ort erleben zu können, gilt seit dem letzten Jahr als besonderes Highlight der ABOUT YOU Awards. Dieses Jahr wird es aber keine Fan-Tickets käuflich zu erwerben geben, sondern ABOUT YOU verlost ein limitiertes Kontingent an exklusiven Plätzen an Fans und Follower für eine unvergessliche Event Experience. Der Erfolg der ABOUT YOU Awards wird nun auch internationalisiert: Zusammen mit dem tschechischen TV-Sender NOVA kreiert ABOUT YOU erstmals zwei Tage nach der deutschen Produktion, am 09. Mai 2020, die tschechische ABOUT YOU Awards Show. Die TV-Show mit mehr als 800 tschechische Influencer, Celebrities, Branchenentscheider und Pressevertreter wird von NOVA live-on-tape in der Prime Time am selben Tag ausgestrahlt. Der Aufbau und Ablauf der Show sind identisch zu dem deutschen Vorreiter. „Wir freuen uns, dass wir die ABOUT YOU Awards als erfolgreiches Großevent nun auch international skalieren können. Wir sind optimistisch, dass die Awards Show als Format für Content Creation sehr gut in Tschechien funktionieren wird, da wir in diesem Markt einen Markenbekanntheit von mehr als 85 Prozent haben und bereits Marktführer sind.“, sagt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU. Pressekontakt: Pressekontakt ABOUT YOU Nina Stoffel +49 (0)40 638 569 212 presse@aboutyou.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120752/4525791 OTS: About You GmbH Original-Content von: About You GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de