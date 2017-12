Schanghai (ots/PRNewswire) – Dass Einladungen an die beliebtesten Prominenten von heute ausgesprochen werden, um für eine Marke Bestätigung zu erhalten, ist zu einem alltäglichen Phänomen geworden. adidas neo hat nun offiziell bekannt gegeben, dass Jackson Yi als seine neue prominente Unterstützung fungieren wird. Diese Zusammenarbeit stimuliert die Fan-Ökonomie auf eine andere und überraschende Weise. Nach der Ankündigung am 27. November, dass Jackson Yi der allererste internationale Youth Creative Ambassador der Marke sein wird, hat adidas neo drei extravagante interaktive Online- und Offline-Marketingaktionen gestartet, die sich in den sozialen Medien unmittelbar zu einer Sensation entwickelt haben. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/620703/adidas_neo_Jackson_Yi.jpg Die Ankündigung von adidas neo, dass Jackson Yi als erster internationaler Youth Creative Ambassador der Marke fungieren wird, wurde einen Tag vor dem Geburtstag des Sängers am 27. November gemacht. Die erste Aufgabe in seinem neuen Job bestand für Jackson Yi in der Jackson-Yi-Geschenkbox. Die besonderen Geschenkboxen wurden an 1128 glückliche Gewinner einer Auslosung im Online-Shop von adidas neo übergeben. Die Zahl 1128 bezieht sich auf den Geburtstag von Jackson Yi, den 28. November. Dazu hat adidas neo auch ein brandaktuelles Thema auf Weibo – #1 of 1128 Jackson Yi Gift Boxes# – eröffnet, das sich schnell zu einem viralen Hit entwickelt hat. Die 1128 glücklichen Empfänger haben Fotos mit ihrer eigenen Jackson-Yi-Geschenkbox gepostet. Die Fotos wurden dann zu einem einzigartigen Jackson-Yi-Poster zusammengesetzt, womit Fans selbst zu einem wichtigen Bestandteil der Kampagne werden konnten. Das Poster wurde nicht nur online veröffentlicht, sondern ebenso als gedruckte Version, die glückliche Käufer in den Läden von adidas neo gewinnen konnten. Als ein beliebtes Idol ist Jackson Yi der perfekte Kandidat, um für die Markenbotschaft von adidas neo, Living Restless, zu werben. Ein großer Teil der Zielgruppe von adidas neo ist zufällig auch Fan des Sängers. Diese Marketingkampagne wurde speziell auf diese Fans ausgerichtet. Indem sie sich den Prominentenstatus von Jackson Yi zunutze macht, hat die Kampagne adidas neo schon jetzt näher an dessen Fans herangebracht. Das geschah über das Angebot zur Interaktion mit ihrem Idol und gleichzeitig über die Einladung an die Fans, eine wichtige Rolle beim Verbreiten der Markenbotschaft zu spielen, indem die Stärke der Fan-Ökonomie genutzt wurde, um das Online- und Offline-Marketing zu kombinieren. Das Thema #1 of 1128 Jackson Yi Gift Boxes# war in der Folge erfolgreich, indem es bei den Reads auf einen Wert von 1600W+ kam und 1200W+ Interaktionen auf Weibo erzeugte, womit es auf Rang 3 der heißesten Weibo-Themen landetet. Ebenso erfolgreich war adidas neo, über das Heranführen von Verbrauchern an die Online- und Offline-Läden die Macht der Leidenschaft seiner eingefleischten Fans einzufangen, um den Verkauf anzukurbeln. Pressekontakt: Zoe Zha +86-13817705699 Original-Content von: adidas neo, übermittelt durch news aktuell

