“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Adventsgrüße aus Dubai. Vor einigen Jahren traf ich ein junge bezaubernde Dame auf einem Konzert der Irishfolk Gruppe „THE DUBLINERS“. Alle Jahre wieder trafen wir uns bei Konzerten der Jungs mal in Lübeck, Kiel oder Hamburg. Leider lebt von den Gründungsmitglieder keiner mehr, aber Linda und ich treffen uns jetzt bei „The Dublin Legends“, letztens gerade im Lübecker Kolosseum.

Sonntagabend war ich total überrascht, da bekam ich über WhatsApp gegen 20:45 Uhr ein Bild mit einem Tannenbaum und Adventsgrüße aus Dubai gesandt. Linda ist mit ihrem Lebenspartner gerade dort auf Urlaubsreise. Sie schrieb: der Tannenbaum steht im Hilton Hotel in Sharjah, dort waren wir 5 Tage und sind dann weiter gefahren. Wir haben hier Temperaturen zwischen 21° – 26° C, es ist richtig angenehm. Einen Tag hat es geregnet, das war etwas ganz besonderes und sehr seltenes. Hier sind nette Menschen, alle hilfsbereit und freundlich, keiner motzt wegen zu kurzer oder zu enger Kleidung (wenn man nicht gerade in eine Moschee möchte).

Im Atlantis Hotel, gibt es ein riesiges Apuarium.

Dann kamen wir an einem Rastplatz mit dem Thema „Mad Max“ vorbei, der ist total cool. Die irren Fahrzeuge. Auf einem Markt gab es eine große Auswahl an Gewürzen.

So nun geht es ab ins Bett, denn hier ist schon 3 Stunden später.

(Stimmt, der Zeitunterschied zwischen Lübeck und Dubai beträgt 3 Stunden. Mit 2 Stunden hatte ich gerechnet).

Ich schrieb: gute Nacht, schlaft schön, wir haben hier minus 1°C und Schnee. Habe meine Skier schon bereitgestellt.

Text: Holger Kasnitz mit Unterstützung von Linda.

Wo sie wohnt schreibe ich nicht, sonst ist bei der Rückkehr die Hütte leer.