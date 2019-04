Ärztestreik in Hamburg – Fotos und Text: TBF/Holger Kasnitz – Am Mittwoch 24. April 2019 sind am Vormittag etwa 1.000 Klinkärzte für mehr Geld und die Sicherung ihres Tarifvertrages in Hamburg auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert 5% mehr Lohn und einen eigenständigen Tarifvertrag für Ärzte.

Mit Transparenten und Trillerpfeifen machten sie bei ihrer Auftaktkundgebung im Stadtteil St. Georg auf ihre Forderungen aufmerksam.

Die Ärztegewerkschaft hatte mehr als 3.000 Mediziner zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.