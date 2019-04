Pforzheim (ots) – Am Freitag, 3. Mai 2019, um 19 Uhr im CCP Pforzheim Redner: AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen (EU-Parlament), FPÖ-Fraktionsvorsitzender Johann Gudenus (Österreichischer Nationalrat), AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel (Deutscher Bundestag) Am Freitag, 3. Mai 2019, lädt der Kreisverband Pforzheim/Enzkreis der Alternative für Deutschland zu einer Großveranstaltung zum Thema „Europa der Heimatländer – AfD trifft FPÖ“ in das Congress Centrum Pforzheim (CCP) ein. Mit Dr. Alice Weidel MdB (Vorsitzende der Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag), Prof. Dr. Jörg Meuthen MdEP (Bundessprecher der AfD und Spitzenkandidat für die Wahlen zum Europaparlament) sowie Abg.z.NR Mag. Johann Gudenus (Klubobmann der FPÖ im österreichischen Nationalrat) werden gleich mehrere renommierte Redner das Wort ergreifen werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Die Mitglieder des KV Pforzheim/Enzkreis würden sich freuen, Sie als Medienvertreter zu ihrer etwa dreistündigen Veranstaltung im Congress Centrum Pforzheim (75172 Pforzheim, Am Waisenhausplatz 1) sowie einer Pressekonferenz begrüßen zu dürfen. Eine ausreichende Anzahl an Sitzplätzen ist für Journalisten reserviert, aus organisatorischen Gründen wird jedoch vorab um eine Akkreditierung gebeten. Pressekonferenz Die Pressekonferenz findet von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr in einem separaten Tagungsraum des CCP statt. Als Teilnehmer an der Pressekonferenz haben zugesagt: Dr. Alice Weidel MdB, Prof. Dr. Jörg Meuthen MdEP, Abg.z.NR. Mag. Johann Gudenus, Bernd Gögel MdL als Landessprecher der AfD Baden-Württemberg und Vorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg, Dr. Bernd Grimmer MdL als Sprecher des Arbeitskreises Europa und Internationales der AfD-Landtagsfraktion sowie Alfred Bamberger vom gastgebenden KV Pforzheim/Enzkreis als einer der Spitzenkandidaten der AfD für die bevorstehende Kommunalwahl in Pforzheim. Pressekontakt: Akkreditierung und weitere Informationen Bitte akkreditieren Sie sich bei: Rolf Lauterbauch, Sprecher AfD-KV Pforzheim: Telefon +49 7231 927197, rolf.lauterbach@afd-bw.de Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de