AfD Wahlkampfauftritt in Neumünster

Fotos + Text: Thomas Nyfeler – AfD Wahlkampfauftritt mit Spitzenkandidatin Alice Weidel auf dem Großflecken in Neumünster am heutigen Tage – Neumünster (Nyf). Die Polizeipräsens war etwas größer als sonst an diesem Vormittag auf dem Wochenmarkt am Großflecken. Doch verunsichert hat es die Bürger vor Ort nicht. Neben der Polizeipräsens unterhalb des Wochenmarktes ein rotes, altes und ausgedientes Feuerwehrfahrzeug mit der Frontaufschrift Bürgerwehr. Die AfD kam zum Wahlkampfauftritt mit Ihrer AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel und Vorsitzender Jörg Nobis sowie stellvertreter Volker Schnurrbusch des AfD Landesverbandes Schleswig-Holstein. Viele Mitbürger, darunter jünger Wähler hielten am AfD Wahlstand an und ließen sich über das AfD Wahlprogramm genauestens Informieren.

Info von der DPA: In Umfragen kam die AfD im Norden zuletzt auf fünf bis sechs Prozent, somit würden sie den Einzug ins Landesparlament knapp schaffen. Weidel war am vergangenen Sonntag in Köln auf dem Bundesparteitag gemeinsam mit Dr. Alexander Gauland zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst gewählt worden.

Veranstaltungsbeginn: 29.04.2017 gegen 11.00 Uhr

Ort: Neumünster Wochenmarkt / Großflecken

Schon im Vorfeld wurde der Gastwirt Sven Lohse (Pächter) auf heftigste Art bedroht. Die Kripo ermittelt. Gegen 19.00 Uhr trafen sich die AfD Parteimitglieder zur Wahlkampfveranstalltung in Aukrug.