Bangui, Zentralafrikanische Republik (ots/PRNewswire) – Am heutigen Tag, dem 7. November, um 6 Uhr morgens Ortszeit öffneten die Wahllokale in Madagaskar. Landesweit sind es insgesamt 24.582 Wahllokale, vor denen sich große Ansammlungen von Wählern bildeten, die umgehend ihre Stimme abgeben wollen. Erwartungsgemäß werden etwa 10 Millionen Bewohner von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Die Wahl findet bisher ohne bemerkenswerte Vorfälle statt. Nur im Bezirk Ambohipo der Hauptstadt Antananarivo wurde die Stimmabgabe verzögert, weil die Stimmzettel nicht rechtzeitig im Wahllokal eintrafen. Die Wahl wird von 15.000 internationalen Beobachtern überwacht und zur Meldung von Verstößen gegen die Wahlverordnung wurde eine Hotline eingerichtet: 034-30-810-01. Ernest Razafindraibe, Hauptberichterstatter von CENI, sagte dazu: „Alle Wahllokale wurden registriert und geografisch auf einer Karte markiert und stehen auf der Website der CENI zur Einsicht bereit, um die Transparenz der Wahl zu gewährleisten und insbesondere um Gerüchte über nicht existierende Wahllokale zu unterbinden,“ gemäß linfo.re (https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/madagascar-pre mier-tour-de-l-election-presidentielle ) An der ersten Runde der Präsidentschaftswahl nehmen 35 Kandidaten teil, von denen drei ehemalige Präsidenten des Landes sind: Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina und Andriy Rajoelina. Sollte keiner der Kandidaten 50 % aller abgegebenen Stimmen erhalten, findet am 19. Dezember 2018 die zweite Runde statt. AFRIC (Association for Free Research and International Cooperation) ist eine Gemeinschaft aus unabhängigen Forschern, Wissenschaftlern und Aktivisten. Ihr Ziel ist es, eine Plattform zur Erläuterung und Verteilung von objektiven analytischen Daten und Meinungen aus erster Quelle zu schaffen, wodurch eine direkte Kommunikation und Kooperation entstehen. https://afric.online/ Pressekontakt: Darya Mazaeva +7-916-525-34-67 mazaieva@mail.ru Original-Content von: Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC), übermittelt durch news aktuell

