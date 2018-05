Ansbach (ots) – Die AutarcTech GmbH in Ansbach bietet eine Innovation für Zell-Balancing von Lithium-Batteriezellen an. Mit den Neuentwicklungen Joulie-16 und Joulie-4 löst der mittelfränkische Batteriehersteller das grundlegende Problem von Li-Zellen – das fortschreitende Abweichen deren chemisch-physikalischer Eigenschaften – und erreicht damit Höchstwerte bei Zyklenzahl und Kapazität der Batterien. Die BMS vom Typ Joulie verschwenden im Gegensatz zu konventionellen passiven Balancern keine Energie beim Ausgleich der Ladungszustände von Li-Zellen. Stattdessen wird überschüssige Energie voll geladener Zellen auf geringer geladene übertragen. Der Wirkungsgrad der Balancer-Komponente steigt damit von 0% (passiver Balancer) auf > 92% (aktiver Balancer). Zusätzlich wird die Lebensdauer der Zellen um bis zu 30% erhöht, weil das für Li-Zellen typische Auseinanderdriften der chemisch-physikalischen Eigenschaften einzelner Zellen dauerhaft reduziert wird. Werner Zenke, Geschäftsführer der AutarcTech GmbH, zeigt einen weiteren positiven Effekt auf: „Lithium-Batterien können jetzt dauerhaft tiefer entladen werden. Statt der üblichen 70% Kapazitätsentnahme (Depth of Charge, DoD) sind jetzt 90% und mehr möglich. Das entspricht einer Kapazitätssteigerung von mehr als 20%, ohne Einbußen bei der Lebensdauer!“ Mit den Active Cell Balancer BMS Joulie können Zellen bis 1000 Ah gebalanced werden. Joulie-4 ist zudem kaskadierbar von 12V bis 800V. Die Active Balance BMS Joulie sind somit universell einsetzbar für Eigenheime, Gewerbebetriebe, Großanlagen und mobile Anwendungen. Per Internet-Fernüberwachung werden alle Zellen einer Batterie unabhängig vom Wechselrichter automatisch beobachtet. Zur Kommunikation mit dem Wechselrichter ist ein CAN-Interface (Studer, SMA) verfügbar. Joulie verfügen über ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Ladezustand und Temperatur jeder einzelnen Zelle werden permanent überwacht. Die BMS verfügen über on-board-Treiber für bi-stabile Leistungsrelais. Die Elektronik verfügt über redundante Strategien zur Fehlererkennung inklusive unabhängiger Überwachung des ‚Prozessor-Herzschlages‘. Entwickelt wurde Joulie in Deutschland, und auch die Fertigung ist ‚Made in Germany‘. Alle Lithium-Speicher der LiRack-Serie von AutarcTech enthalten das Modul, es kann aber auch von Drittanbietern als Bestandteil eigener Lithium-Speicher in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden. Die AutarcTech GmbH ist seit 2012 mit Lithium-Speichern erfolgreich am Markt präsent, setzt großteils auf lokale Zulieferer und kooperiert in Technologiefragen eng mit der ortsansässigen Hochschule. Pressekontakt: AutarcTech GmbH http://www.autarctech.de Original-Content von: AutarcTech GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de