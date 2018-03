Düsseldorf (ots) – Alex Liu ist neuer Managing Partner und Chairman von A.T. Kearney. Er wurde von den Partnerinnen und Partner des weltweiten Beratungsunternehmens gewählt. Liu wird sein Amt Ende April offiziell antreten und Johan Aurik ablösen, der nach zwei Terms nicht wieder kandidieren durfte. Alex Liu ist seit 1996 Partner bei A.T. Kearney. Er beriet in seiner bisherigen Laufbahn in über 50 Ländern CEOs und Vorstände der größten Unternehmen im Bereich Kommunikation, Medien und Technologie. 2015 wurde der US-Amerikaner vom Consulting Magazine zu einem der Top 25 Consultants gewählt. Er führte bereits die globale A.T. Kearney Practice Kommunikation, Medien und Technologie und gehörte dem Board of Directors an. In einer ersten Reaktion rückt Alex Liu die Klienten in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit als neuer Managing Partner: „Ziel von A.T. Kearney ist es, seinen Klienten bei deren größten und wichtigsten Herausforderungen zur Seite zu stehen. Mein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, die ganze Kraft unseres Unternehmens auf die Arbeit mit unseren Klienten auszurichten. Mir ist daher wichtig, nah an unseren Projekten und mit unseren Teams zu arbeiten.“ A.T. Kearney Zentraleuropa-Chef Dr. Martin Eisenhut zeigt sich sehr erfreut über die Wahl: „Mit Alex Liu steht in den kommenden Jahren ein Managing Partner an unserer Spitze, der umfangreiche Erfahrungen rund um den Globus gesammelt hat und der ein Kenner der internationalen Tech-Szene ist. Er kennt die Herausforderungen von großen Transformation sehr gut – ein wichtiges Thema gerade für unsere Klienten in Zentraleuropa.“ Für Eisenhut ist von besonderer Bedeutung, dass der neue Managing Partner die DNA des Firmengründers Andrew Thomas Kearney lebt, nämlich, dass „unsere Klienten im Zentrum stehen und die Frage, wie A.T. Kearney sie in ihrem Wirken bestmöglich unterstützen kann.“ Vor seiner Tätigkeit bei A.T. Kearney war Alex Liu unter anderem CEO eines Startups in Kalifornien, Partner in einem anderen globalen Beratungsunternehmen und arbeitete in einem Tochterunternehmen von Procter & Gamble. Er hat einen MBA der Harvard University und BA in Economics der Yale University. Liu gehört dem A.T. Kearney Büro in San Francisco an. Pressekontakt: Michael Scharfschwerdt Director Marketing & Comm.DACH A.T. Kearney GmbH Charlottenstrasse 57 10117 Berlin Germany +49 30 2066 3363 Direct +49 1752659363 Mobile Assistant +49 30 2066 3186 Anke Engelbrecht Original-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de