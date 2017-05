Alexander Blažek bleibt Vorsitzender – „70.000 Mitglieder sind mein Ziel für die nächsten vier Jahre.“ Das kündigte Alexander Blažek, alter und neuer Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, den Delegierten der Mitgliederversammlung am letzten Freitag in der Kieler Halle 400 im Rahmen seiner Vorstellungsrede an.

Die Vertreter der Haus & Grund Ortsvereine bestätigten ihn einstimmig im Amte, das er seit 2013 bekleidet. Der fünfundvierzigjährige Rechtsanwalt konnte auf eine erfolgreiche Bilanz vorweisen. In diesem Zeitraum sei die Mitgliederzahl um 3.390 auf aktuell 67.469 gestiegen.

„Wir müssen unsere Mitglieder begeistern und die Haus & Grund Ortsvereine weiter stärken.“ So beschrieb der Verbandschef seine Vorstellung, die Mitgliederzahl zu steigern. Wenn Mitglieder Fans von Haus & Grund seien, würden sie selbst für neue Mitglieder sorgen. Das zeige der Erfolg der Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“, über die 2016 allein 643 neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Um die Zufriedenheit der Mitglieder noch weiter zu erhöhen, könnten diese künftig die Dienstleistungen von Haus & Grund mittels eines Fragebogens bewerten. Der Verband habe des weiteren das Ziel, die überwiegend ehrenamtlich geführten 92 Haus & Grund Ortsvereine noch besser bei ihrer Arbeit zu unterstützen. So könnte das bewährte „Kirchturmsprinzip“ aufrecht erhalten werden. Der Vorteil daran sei der persönliche Kontakt vor Ort.

Die Mitgliederversammlung bestätigte die Vorstandsmitglieder Cornelia Pareike (56 Jahre) aus Bad Oldesloe und Alexandra Ulrich-Timm (49) aus Glückstadt – ebenfalls einstimmig – im Amt. Der Vorstand von Haus & Grund Schleswig-Holstein besteht aus insgesamt 14 Mitgliedern und repräsentiert die 92 Haus & Grund Ortsvereine im Lande. Der Verband ist 119 Jahre alt und vertritt die Interessen des privaten Grundeigentums.

Haus & Grund Schleswig-Holstein hat landesweit rund 67.500 Mitglieder und vertritt die Interessen des privaten Grundeigentums.