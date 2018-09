London (ots/PRNewswire) – AmanaPRO entwickelt ausgeklügelte Einstiegspakete für das Brokergeschäft für Kunden auf der ganzen Welt Das führende Finanzvermittlungsunternehmen Amana Capital hat heute die Premiere seines neuen Service AmanaPRO (http://www.amanapro.com) verkündet. Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio und will institutionelle Kunden ansprechen. Bei der Markteinführung seines brandneuen Produkts stützt es sich auf die Stärken seiner preisgekrönten Technologie und seinen herausragenden Kundenservice. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/739451/AmanaPRO_Logo.jpg ) AmanaPRO bietet seinen institutionellen Kunden MetaTrader 4 und MetaTrader 5 neben einem Multi-Terminal. Finanzvermittler können sich ein maßgeschneidertes Paket konfigurieren lassen und aus vielen verschiedenen Optionen auswählen. Die Risikomanagement-Lösung stammt von Centroid und bietet ein Höchstmaß an Kontrolle über das Buch. Sie unterstützt Dealing Desk, vollautomatisierte Abwicklung (Straight-Through-Processing) und hybride Transaktionsmodelle. Neben einem komplett individualisierbaren Angebot aus Handelsplattformen, Liquidität, Konnektivität, Risikomanagement und Hosting unterstützt AmanaPRO Finanzvermittler durch verschiedene Geschäftsberatungsdienste. Mit der vorkonfigurierten Lösung können sich Broker-Kunden darauf konzentrieren, einen loyalen Kundenstamm aufzubauen, während sich Amana Capital mit seiner technischen Expertise um den Rest kümmert. AmanaPRO umfasst ein Kundenmanagementsystem mit einem preisgekrönten Kundenservice-Helpdesk, ein Broker-Vorstellungsportal sowie Top-Tier-Liquidität und bietet seinen Kunden eine erstklassige Komplettlösung für das Brokergeschäft. Ahmad Khatib, CEO von Amana Capital, kommentierte: „Wir haben viel Arbeit in die Entwicklung von AmanaPRO investiert. Unser Team hat für unsere Kunden eine Lösung mit Technologie, Sicherheit und erstklassigen Kundenservice auf institutionellem Niveau entwickelt. Wir sehen uns auf einem Verdrängungsmarkt hervorragend positioniert, um unseren Partnern eine hochmoderne integrierte Lösung anzubieten, die alle Anforderungen erfüllt.“ „Neben dem Zugang zu Tier-I-Liquidität bekommen unsere Kunden mit AmanaPRO Lösungen für Konnektivität, Risikomanagement und Hosting, die sich zu einem nahtlosen Erlebnis zusammenfügen. Wir sind glücklich darüber, das Produkt auf dem 2018 Asia Trading Summit in Guangzhou zu debütieren, eine Gemeinschaftsveranstaltung von Finance Magnates und FX168.“ Nach über 8 Jahren am Markt läutet Amana Capital beim Brokergeschäft ein neues Zeitalter ein und hat zu diesem Zweck Spitzenkräfte der Branche für sich gewonnen. Weltweit verschärft sich das regulatorische Umfeld, und das Unternehmen bekräftigt seine Verpflichtung für den Markt. Informationen zu Amana Capital: Amana Capital (http://www.amanacapital.com ), eine Tochtergesellschaft von 180 Capital, ist Spezialist für Online-Handel und verschafft institutionellen und Privatkunden auf der ganzen Welt Zugang zu den weltweiten Finanzmärkten. Es ist Betreiber der Plattform TradeCaptain (tradecaptain.com), ein führendes globales Portal für Finanznachrichten und -informationen. Amana Capital betreut Kunden in über 80 Ländern. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens unterliegen der Aufsicht von FCA, DFSA, CySEC und BDL. Pressekontakt: Omar Khaled +961-1-360-930 omar.khaled@amanacapital.com Original-Content von: Amana Capital, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de