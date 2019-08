Mit Zifferblättern in zwei Größen und 326 PPI-AMOLED-Display Shenzhen, China (ots/PRNewswire) – Huami (http://www.huami-usa.com/), mehrfach ausgezeichneter Hersteller von Smartwatches, meldete heute die Markteinführung seiner neuesten und modischsten Smartwatch – die Amazfit GTR. Dieses neue Modell greift auf klassisches Uhrendesign zurück und verleiht diesem mit seiner jederzeit einsetzbaren, auf Fitness und Gesundheit ausgerichteten Technologie neue Funktionalitäten. Das klassisch-runde Zifferblatt wird von einem Lederarmband gehalten und der schlanke, attraktive AMOLED-Display bietet Nutzern maximalen Tragekomfort, um ein elegantes, leistungstarkes Wearable zu liefern. Design Die neue Amazfit GTR hat in punkto Eleganz und Handwerkskunst für Smartwatches die Nase vorn. Sie ist in zwei Größen erhältlich: 47,2 mm und 42,6 mm. Für jede der beiden Größen sind verschiedene Modelle verfügbar, die jeweils einzigartige Eigenschaften aufweisen. Die 47,2 mm-Standard-Variante ist mit einem hellbraunen in zwei Hälften unterteilten Lederarmband erhältlich, wobei die obere Hälfte des Armbandes aus Leder besteht, während die untere Hälfte aus Silikon hergestellt wurde. Auf diese Weise kann ein elegantes Äußeres bewahrt werden, während sich die Smartwatch zugleich als hunderprozentig schweißabweisend im Training erweist. Zusätzlich verfügt die 47,2 mm-Ausführung über eine beeindruckende Batterielaufzeit von bis zu 24 Tagen. In der heutigen Zeit, in der wir die verschiedensten mobilen Geräte bei uns tragen, ist eine lange Akkulaufzeit einer der ausschlaggebendsten Faktoren bei der Bewertung unserer technischen Begleiter. Somit bringt die Amazfit GTR genau die Batterielebensdauer mit sich, die jeder Nutzer als wünschenswert erachtet. Das Interface wurde dem großflächigeren Display angepasst und vereinfacht somit das Erkennen von Icons und Lesen von Nachrichten, während gleichzeitig mit einem formschönen, klassischen Design überzeugt werden kann. Sorgfältig entworfen für Kunden, die Wert auf Qualität, Eleganz und Effizienz legen. Unser Alltag strotzt nur so vor wichtigen Treffen, gesellschaftlichen Veranstaltungen und unvorhergesehenen Situationen, denen wir jederzeit gewachsen sein müssen. Tragbare Accessoires und mobile Geräte dienen uns nicht nur als Werkzeuge für größere Effizienz, sondern spiegeln gleichzeitig unsere individuellen Präferenzen und Charakteristiken wider. Health and Fitness Amazfit GTR nutzt den Biotracker(TM) PPG-Herzfrequenzsensor, um Nutzern Zugang zu grundlegenden Health-Funktionalitäten wie die kontinuierliche Messung der Herzfrequenz über 24 Stunden hinweg sowie Schlaf-Monitoring zu bieten und macht auf besonders bewegungsarme Phasen aufmerksam. Das 24-Stunden-Monitoring lässt den Nutzer erkennen, ob sich seine Herzfrequenz im Laufe des Tages bei sämtlichen ausgeführten Tätigkeiten in einem wünschenswerten Bereich befindet. Sowohl Uhr als auch App zeigen die Daten übersichtlich an, wodurch Herzfrequenzmessungen problemlos verstanden werden können. Mit der App können Nutzer ihre Herzfrequenz individuell klassifizieren und werden alarmiert, sollte die Herzrate diese Einstellungen unter- bzw. überschreiten. Sämtliche Aufzeichnungen können gespeichert, in der App aufgerufen und mit Ärzten zwecks weiterer Untersuchungen geteilt werden. Mit ihrem sechsachsigen Beschleunigungssensor wird die Amazfit GTR zum idealen Sport- und Trainingsbegleiter. Die Smartwatch verfügt über 12 verschiedene Sport-Modi einschließlich mehrerer Lauf-, Radsport- und Schwimmvarianten sowie weiterer weitverbreiteter Sportarten wie Bergsteigen, Traillauf und sonstige Trainingseinheiten. Sobald eine Trainingseinheit beendet ist, zeigt die Smartwatch sämtliche gesammelten Daten wie Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenzbereich, Runden, Rundenzeit etc. an. Outdoor-Fans profitieren auf Ausflügen oder ausgedehnten Läufen nicht nur von der langen Akkulaufzeit, sondern auch von der GPS + GLONASS-Dualpositionierung, die ein äußerst akkurates Routen-Tracking ermöglicht. Verfügbarkeit In Deutschland erhältlich. Erhältlich über Media Markt (https://ww w.mediamarkt.de/de/search.html?query=amazfit+gtr&searchProfile=online shop&channel=mmdede), Saturn (https://www.saturn.de/de/search.html?qu ery=amazfit+gtr&searchProfile=onlineshop&channel=sedede) und Amazon ( https://www.amazon.de/Amazfit-Activity-Tracking-Ultra-Long-Aluminium/ dp/B07VD66VHS/ref=sr_1_8?m=ABE1H3X54U670&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9 &qid=1565684908&s=merchant-items&sr=1-8) ab 149.99 EUR. Informationen zu Huami Huami ist ein Unternehmen, das sich auf das Design und die Herstellung intelligenter Wearables wie Smartwatches, intelligente Armbänder sowie weitere auf Gesundheit und Fitness ausgerichtete Produkte wie gesundheitsorientierte Personenwaagen zur Messung von Gewicht und Körperfett, Bekleidung und vieles mehr spezialisiert hat. Anfang 2015 trat Huami im Rahmen der Markteinführung des Amazfit-Armbands mit seiner Hausmarke Amazfit an die Öffentlichkeit. Dem ersten Armband folgte eine zweite Produktreihe, die die erste Amazfit-Smartwatch, eine weitere Health-Armband-Auflage sowie weitere Produkte umfasste. Mit der Zeit konnte Amazfit nach und nach ein vollständiges Produktsortiment an Gesundheits- und Sport-Wearables erstellen. 