Wien (ots) – André Seifert übernimmt mit sofortiger Wirkung als Franchisenehmer und Exekutivdirektor die Region Zwickau (Westsachsen & Hochfranken) für das weltweit größte Unternehmernetzwerk BNI (Business Network International). In einem Gebiet, in dem bis 2016 Netzwerken nach den Strukturen von BNI fast gänzlich unbekannt war. Und dies obwohl Geschäfte auf Handschlagqualität und Beziehungen gerade in dieser Region untereinander das Wichtigste waren, was speziell in der ehemaligen DDR den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachte. „Meine größte Leidenschaft sind Biografien erfolgreicher Menschen.“ sagt André Seifert. „In meiner Aufgabe bei BNI habe ich täglich mit spannenden lebendigen Biografien zu tun. Ich liebe es einfach, Menschen kennen zu lernen und habe eine große Gabe, die richtigen Leute miteinander zu verbinden.“ Nach dem erfolgreichen Aufbau des Teams „Erich Ohser“ in Plauen erhielt André Seifert von Nationaldirektor Michael Mayer die Chance, als Franchisenehmer die Region Zwickau zu übernehmen und zu verantworten. Regionale Wirtschaftsförderung in Westsachsen und Hochfranken „Ich freue mich wirklich sehr, nun als BNI-Exekutivdirektor weitere Unternehmer in meiner Region (https://bni-zwickau.de/) zu begeistern, bessere Geschäfte über strategisches Beziehungsmarketing zu erzielen. Jede Gemeinde hat ein eigenes BNI-Unternehmerteam verdient“, ergänzt André Seifert. „Gemeinsam mit meinem genialen Direktorenteam werden wir bis 2024 über 1.500 lokale Unternehmer und Unternehmerinnen miteinander vernetzen. Außerdem bekommen die BNI-Mitglieder der Region Zwickau globalen Zugriff auf weltweit 258.000 weitere Unternehmer, die alle mit Handschlagqualität ergebnisorientiert netzwerken. BNI ist eine echte WIN-WIN-WIN-Situation“, sagt er und freut sich über Anfragen von regionalen Unternehmern, die nun genau wissen wollen, wie man von Westsachsen & Hochfranken aus mit seinen Produkten und Dienstleistungen nicht nur regional oder bundesweit bekannter werden kann, sondern zusätzlich global in die ganze Welt geschäftliche Kontakte knüpfen kann. Kontakt: André Seifert +49 36628 9489 62 netzwerk@andreseifert.de Original-Content von: BNI GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de