Andreas Hein: Die Sicherheit steht an erster Stelle – Zum Wiederanfahren des Kernkraftwerkes Brokdorf erklärt der energiepolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Andreas Hein: „Die CDU erwartet weiterhin einen verantwortungsvollen Betrieb des Kernkraftwerkes Brokdorf unter der mit der Genehmigung erteilten Auflagen.

Unter anderem eine Reduzierung der Leistung auf 95 Prozent und die Halbierung der Lastwechselgeschwindigkeit. Die Sicherheit steht an erster Stelle“, so Hein am 31. Juli 2017.

Darüber hinaus werde sich die Jamaika-Koalition für den raschen Ausbau der Durchleitungsnetze und von Energiespeichern sowie der stärkeren regionalen Nutzung von erneuerbaren Energien und der Gewinnung von weiteren regenerativen Energien einsetzen.

„Hier sind industriepolitisch zweckvolle Optionen für Schleswig-Holstein vorhanden, die es zum Vorteil unseres Landes umzusetzen gilt“, ergänzte Hein.