Potsdam (ots) – Neuer Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wird der bisherige Direktor der Hamburger Kunsthalle Dr. Christoph Martin Vogtherr. Dazu erklärt Andreas Kalbitz, Vorsitzender und wissenschafts- und kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg: „Angesichts der Bedeutung des preußischen Erbes für unsere Heimat und unsere Identität freue ich mich, dass sich der Stiftungsrat mit Dr. Christoph Martin Vogtherr für einen ausgewiesenen Experten entschieden hat, der zudem als Gemäldekustos bei der Schlösserstiftung auch schon über Vorerfahrungen an seiner neuen Wirkungsstätte verfügt. Eine große Herausforderung in den nächsten Jahren wird die Restaurierung und Sanierung der historischen Bauten und Kunstschätze sein. Für diese Aufgabe, deren Ergebnisse weit über Brandenburg hinauswirken werden, wünscht die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg dem neuen Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Herrn Dr. Vogtherr, eine glückliche Hand. Die AfD setzt sich ausdrücklich für nachhaltigen Denkmalschutz in Brandenburg ein, wo wir über 25 000 schützenswerte Denkmale als Zeugnisse der Geschichte für unsere Kinder und Enkel zu bewahren haben. Link: Antrag Denkmale Denkmale sind ein wichtiger Anker für kulturelle Bildung, Herkunftsbewusstsein und Identität. Sie sind Artefakte vergangener und zugleich Wurzeln zeitgenössischer Kultur und ein wichtiges Instrument zur Etablierung einer unverfälschten Erinnerungskultur."

