Berlin (ots) – Strategische Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Life Sciences – bautec und belektro stärken Synergien – Esther Piehl übernimmt Projektleitung des Bazaar Berlin Nach zwei erfolgreichen Ausgaben der bautec unter der Leitung von Esther Piehl übergibt sie nun die Projektleitung an Annick Horter und übernimmt die Projektleitung vom Bazaar Berlin. Annick Horter ist seit 2003 bei der Messe Berlin und ist seit 2015 Projektleiterin der belektro – Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht. Die 35-Jährige hat Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der Berufsakademie Ravensburg, jetzt DHBW Baden-Württemberg, mit dem Abschluss Diplom-Betriebswirtin (BA), studiert. „Indem wir die bautec und die belektro unter eine Projektleitung stellen, nutzen wir die Chance, beide Fachmessen noch stärker zu verzahnen. Esther Piehl hat in den vergangenen Jahren viel für die bautec erreicht. Mit der engeren Verknüpfung von bautec und belektro gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Von der strategischen Neuausrichtung versprechen wir uns jede Menge Synergieeffekte“, erklärt Karel Heijs, Geschäftsbereichsleiter Life Sciences der Messe Berlin. „Mit Annick Horter haben wir eine Kollegin in den eigenen Reihen, die hervorragende Voraussetzungen mitbringt, beide Messen erfolgreich weiterzuentwickeln.“ Die offizielle Staffelstabübergabe findet am 7. November im Rahmen der Beiratssitzung der bautec statt. Esther Piehl wird ihrer Nachfolgerin bis zur Messe, die vom 18. bis 21. Februar 2020 in Berlin stattfindet, unterstützend zur Seite stehen. Weitere Informationen zur bautec stehen online unter www.bautec.com zur Verfügung. Presseinformationen und druckfähige Pressefotos finden Sie online unter www.bautec.com/Presse. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Xing. Über die bautec: Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird von der Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt. Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäude vom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlich betrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAU BERLIN und up#Berlin. Pressekontakt: Mirjam Priemer Junior PR Managerin T: +49 30 3038-2268 mirjam.priemer@messe-berlin.de Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de