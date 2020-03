Anzahl der an die Landesmeldestelle gemeldeten Covid19-Fälle, Stand 29.3. mit einer Zusammenfassung vom 28.3.: Bislang wurden seit Beginn der Epidemie insgesamt 1007 Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet (+ 90 im Vergleich zur Meldung am Vortag). Corona_200329_FLUSH_WBK_2020117 Personen sind oder waren demnach seit Beginn der Epidemie in klinischer Behandlung (+ 14 im Vergleich zur Meldung am Vortag).

Es sind 6 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet (+ 1, Kreis RD-ECK, im Vergleich zur Meldung am Vortag). Enthalten ist ein Todesfall in Ägypten, der Schleswig-Holstein zugerechnet wird, da der Verstorbene Einwohner in Schleswig-Holstein war.

Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst.

In der Anlage finden Sie eine grafische Übersicht der Landesmeldestelle, Institut für Infektionsmedizin an der CAU, zum Geschehen im Land. Zur Erläuterung:

S. 1 Links: Meldedaten der aktuellen Woche

S. 1 Rechts: Addierte Meldedaten der vergangenen 4 Wochen

S. 2 Meldedaten des gesamten Jahres bisher

Basis für die Daten sind die Zahlen, die die Kreise und kreisfreien Städte auf dem offiziellen Meldeweg der Landesmeldestelle mitteilen. Da die Datenerfassung und Übermittlung Zeit benötigt, können Abweichungen von den vor Ort kommunizierten Fällen entstehen.