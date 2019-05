Hongkong (ots/PRNewswire) – APERTUS Aviation, ein privates Jet-Charter-Consulting-Unternehmen, und sein Schwesterunternehmen NINETEEN O3 Aviation (1903 Aviation) schließen sich mit Air Hamburg zusammen, um der wachsenden Nachfrage nach Privatjet-Reisen asiatischer Kunden gerecht zu werden. Im Rahmen der Kooperation wird APERTUS, das hochwertige Charter-Management-Services in Asien bereitstellt, mit einem der wachstumsstärksten Luftfahrtbetreiber Europas zusammenarbeiten. Gemeinsam werden sie einem internationalen Publikum ein erstklassiges, einheitliches Erlebnis sowie innovative Fluglösungen bieten. Air Hamburg, mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, verfügt über eine Flotte von 29 Flugzeugen, einschließlich einer Dassault Falcon 7x, Embraer Legacy 650 und 600 sowie Flugzeugen vom Typ Cessna, um eine Vielzahl an Optionen sowie einen ausgezeichneten Charter-Service zu bieten. Durch diese Partnerschaft erhalten Mitglieder von 1903 Aviation und APERTUS-Charter-Kunden nahtlosen Zugang zu den Spitzenflugzeugen und dem kompetenten Flugbetriebsteam von Air Hamburg in Europa. Tristan Yeung, Regional Representative (Europe) bei APERTUS Aviation, kommentierte: „Wir engagieren uns dafür, von der Buchung bis zur Landung eines jeden Flugs 1903 Elite-Mitgliedern und APERTUS-Charter-Kunden einen einheitlichen Service zu bieten. Deshalb suchen und untersuchen wir ständig Luftfahrtbetreiber rund um den Globus. Es ist wichtig, 1903-Mitgliedern einen strukturierten Service bereitzustellen und gleichzeitig über die nötige Flexibilität zu verfügen, um APERTUS-Kunden schnell entsprechend des von ihnen erwarteten hohen Standards zu betreuen.“ Ringo Fan, Managing Director von APERTUS Aviation und NINETEEN O3 Aviation, sagte: „Wir und Air Hamburg teilen eine ähnliche Vision und diese Synergien werden unseren international reisenden Kunden zugutekommen. Air Hamburg verfügt über eine beträchtliche und vielseitige Flotte und bietet dank seines erfahrenen Teams einen hochwertigen Kundendienst an. Diese Faktoren verleihen uns die nötige Zuversicht, um mit ihnen als einer unserer bevorzugten Betreiber zusammenzuarbeiten. Wir verfügen über Mitarbeiter in mehreren Zeitzonen, die lokale Kenntnisse in ihre global ausgerichtete Arbeit fließen lassen. Wir werden weiterhin erstklassige Betreiber in verschiedenen Regionen für unsere 1903-Mitglieder und APERTUS-Charter-Kunden auswählen, sodass ihnen jederzeit Flugzeuge zur Verfügung stehen und sie den besten Kabinenservice genießen können, der von einem Team bereitgestellt wird, dem Sicherheit ein besonderes Anliegen ist. Wir freuen uns sehr, auf die enge Zusammenarbeit mit Air Hamburg.“ David Bergold, Vice President Sales bei Air Hamburg, erklärte: „Es ist uns eine Ehre, ein bevorzugter Betreiber von 1903 Aviation und APERTUS zu sein. Die internationale Nachfrage nach Charter-Diensten nimmt weiterhin zu und unsere wachsende Flotte kann helfen, diesen Bedarf zu decken. Unsere Zusammenarbeit mit 1903 Aviation und APERTUS bietet uns die Möglichkeit, asiatischen Kunden, die um die Welt reisen, unsere hochwertigen Flugzeuge und unseren exzellenten Kabinenservice zu präsentieren.“ INFORMATIONEN ZU APERTUS Weitere Informationen finden Sie unter: www.apertus.aero INFORMATIONEN ZU O3 Weitere Informationen finden Sie unter: www.1903.aero INFORMATIONEN ZU AIR HAMBURG Erfahren Sie mehr unter: www.air-hamburg.de Pressekontakt: Tristan Yeung tyeung@1903.aero Foto – https://mma.prnewswire.com/media/891259/APERTUS.jpg Original-Content von: APERTUS, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de