Las Vegas und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) – Argus Connectivity Protection bietet zusätzliche Abwehrfunktionen für den Sicherheitsschutz vor kritischen Cyber-Bedrohungen Argus Cyber Security (https://argus-sec.com/), ein globaler Marktführer für Cybersicherheit von Automobilen, hat heute angekündigt, dass auf der CES seine Cybersicherheits-Lösung auf der NVIDIA DRIVE-Computerplattform für autonomes Fahren präsentieren wird. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/803463/Argus_Cyber_Security_Logo.jpg ) Argus arbeitet eng mit NVIDIA zusammen, um NVIDIA DRIVE durch zusätzliche Abwehrfunktionen für Cybersicherheit zu erweitern. NVIDIA DRIVE ist eine energieeffiziente, hochleistungsfähige KI-Computerplattform speziell für die Cybersicherheit von selbstfahrenden Autos jeglicher Art. Durch die rasante Entwicklung von selbstfahrenden Autos, kombiniert mit der steigenden Zahl vernetzter Services, hat sich das Risiko von Cyberangriffen auf Fahrzeuge deutlich erhöht. Selbstfahrende Autos reifen immer weiter heran. Die Technologien und Services für vernetzte Fahrzeuge werden immer umfangreicher und vielfältiger; dadurch erhöht sich die Cyber-Bedrohungslage für Autos. Zusammen mit ‚Argus Lifespan Protection‘ und ‚Argus Connectivity Protection‘ kann die Cybersicherheit von NVIDEA DRIVE deutlich verbessert werden. „Als Marktführer beim autonomen Fahren ist NVIDIA eine treibende Kraft für Technologien von selbstfahrenden Autos. NVIDIA muss sicherstellen, dass angesichts sich weiter steigernder und immer ernsterer Cyber-Bedrohungen die Sicherheit dabei nicht auf der Strecke bleibt“, sagte Yoni Heilbronn, CMO bei Argus Cyber Security. „Unsere branchenführende Expertise und unsere innovativen Lösungen im Bereich der Cybersicherheit von Automobilen schützen selbstfahrendes Auto vor aktuellen und zukünftigen Cyber-Bedrohungen.“ ‚Argus Connectivity Protection‘ verhindert die Installation von Schadsoftware, erkennt Unregelmäßigkeiten im Betriebssystem, isoliert auffällige Aktivitäten und stoppt die Ausbreitung von Angriffen im Bordnetz. Mit ‚Argus Lifespan Protection‘ können Automobilhersteller und Fuhrparkverwalter die Cybersicherheit ihrer Fahrzeuge in der Cloud kontinuierlich überwachen. Mittels Big Data-Analyse lassen sich Muster bevorstehender Angriffe erkennen und die Möglichkeiten für Sicherheits-Updates über das Mobilfunknetz machen Fahrzeuge zukunftssicher. Mit der integrierten Lösung sind Automobilhersteller in der Lage, wesentliche Cybersicherheits-Mechanismen einfach zu implementieren – ohne negative Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Produktionszyklen sowie ohne erhöhtes Projektrisiko. „Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. Wir errichten ein klassenbestes Ökosystem, um aktuelle und zukünftige Sicherheitsrisiken zu adressieren, einschließlich Cyber-Bedrohungen“, sagte Rishi Dhall, Entwicklungschef für das Automobilgeschäft bei NVIDIA. „Argus liefert mit seiner Lösung für die NVIDIA DRIVE-Plattform eine weitere Abwehrfunktion und stärkt damit unsere unermüdliche Arbeit, um Cyberangriffe auf Plattformen für selbstfahrende Autos im Keim zu ersticken.“ Argus präsentiert seine Lösung auf der CES am Continental-Stand im Renaissance Hotel, Ballroom 1. Informationen zu Argus Cyber Security Argus, ein globaler Marktführer für Cybersicherheit von Automobilen, bietet umfassende und erprobte Lösungen zum Schutz vernetzter Autos und Nutzfahrzeuge vor Cyberangriffen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Cybersicherheit und Automobilentwicklung liefert Argus innovative Cybersicherheitsmethoden und erprobte Computernetzwerk-Expertise gepaart mit fundierter Kenntnis der Best Practices im Automobilbau. Zu den Kunden zählen Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer, Flottenbetreiber sowie Anbieter von Nachrüstungslösungen für Konnektivität. Argus wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv (Israel). Das Unternehmen betreibt außerdem Niederlassungen in Michigan, Silicon Valley, Stuttgart und Tokio. Argus ist eine unabhängige Gesellschaft von Elektrobit (https://www.elektrobit.com/), einem führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Automobilsoftware. @ArgusSec (https://twitter.com/ArgusSec) | LinkedIn (https://www. linkedin.com/company/argus-cyber-security/?trk=biz-companies-cym) Argus Pressekontakt: Brandon Weinstock Headline Media argus@headline.media +1-914-336-4878 Original-Content von: Argus Cyber Security, übermittelt durch news aktuell

