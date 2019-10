LifeSphere® MultiVigilance 10 enthält eine völlig neue Architektur und ein neues Design und integriert das neuste an kognitiver Automatisierungstechnologie, um bahnbrechende Effizienzgewinne für PV-Teams zu erzielen. Miami (ots/PRNewswire) – ArisGlobal der visionäre Anbieter von Arzneimittelentwicklungstechnologie für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Einführung von LifeSphere® MultiVigilance 10 (https://www.arisglobal.com/products/lifesphere-multivigilance/) (LSMV10) bekannt, das branchenweit einzige End-to-End-Arzneimittelsicherheitssystem mit produktionsbereiter Automatisierung. LSMV10 wurde in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit führenden globalen Pharmaunternehmen und Gesundheitsbehörden entwickelt und getestet, was zu einer Lösung geführt hat, die unmittelbare Effizienzsteigerungen und von vorne herein Konformität mit allen globalen Antragsanforderungen bietet. Vor dem Hintergrund knapper werdender Budgets und sich entwickelnder globaler Regulierung wächst das Volumen an Sicherheitsfällen um fast 15 % jedes Jahr an, was Teams in der Arzneimittelsicherheit heute vor Probleme stellt. Um diesen Druck zu bewältigen, setzt LSMV10 Cognitive-Computing-Technologien wie natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen ein und stellt eine einzige, globale Datenbank bereit, die eine End-to-End-Automatisierung der Bearbeitung von allen Zwischenfällen unterstützt. Darüber hinaus ist LSMV10 Teil der vereinheitlichten LifeSphere®-Plattform (https://www.arisglobal.com/arisglobal-lifesphere-platform/) und ist das erste und einzige Sicherheitssystem, das Out-of-the-Box-Integration mit medizinischen Informationen und Produktbeschwerdelösungen anbietet, was einen nahtlosen Austausch von Sicherheitsdaten zwischen diesen kritischen Funktionen ermöglicht. „Seit wir die ersten KI-Fähigkeiten von LifeSphere im Juni 2018 eingeführt haben, hatten wir das Glück, mit einer hervorragenden Gruppe von branchenführenden Frühanwendern zu arbeiten, die uns geholfen hat, erhebliche Fortschritte bei der PV-Automatisierung zu erzielen“, sagte Aman Wasan, Vice President of Global Pharmacovigilance bei ArisGlobal. „Das Ergebnis ist eine produktionsbereite Automatisierung in LSMV10, ausgiebig getestet und verwendet von der führenden Regulierungsbehörde der Welt und mehreren großen Life-Science-Unternehmen, einschließlich zwei der Top-25-Pharmaunternehmen. Diese Gruppe hat mit uns zusammengearbeitet, um Automatisierungsgelegenheiten bei der Fallbearbeitung zu identifizieren, und uns geholfen, innovative Wege zu entwickeln, um diese zu lösen. Dies führte zu deutlichen Effizienzgewinnen und dem Potenzial für beträchtliche Kosteneinsparungen.“ Die Grundlage für die völlig neue LifeSphere-Sicherheitsplattform von ArisGlobal, LifeSphere MultiVigilance 10, wurde von Grund auf auf einer brandneuen Cloud-Architektur aufgebaut, unterstützt von Amazon Web Services. Nahtlose Upgrades, die über die Cloud bereitgestellt werden, stellen sicher, dass LSMV10 immer „zukunftssicher“ und regelkonform ist und Kunden nicht länger teure und ressourcenintensive On-Premise-Lösungen managen müssen. Weitere Informationen: Weitere Informationen zu LifeSphere® Multivigilance 10 finden Sie auf: https://www.arisglobal.com/products/LSMV10/ Über ArisGlobal ArisGlobal ist ein visionäres Technologieunternehmen, das transformiert, wie die erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen von heute Durchbrüche entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. Die kognitive Technologieplattform ArisGlobal LifeSphere® integriert maschinelle Lernfähigkeiten zur Automatisierung der Kernfunktionen des Produktlebenszyklus. Unser kognitive Plattform, die mit großem Sachverstand und einer langfristigen Perspektive, die 30 Jahre umspannt, entwickelt wurde, liefert belastbare Erkenntnisse, steigert die Effizienz, gewährleistet Compliance und senkt die Gesamtbetriebskosten durch Multi-Tenancy. ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und unterhält Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Besuchen Sie arisglobal.com (https://www.arisglobal.com/) oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aris-global/) und Twitter (https://twitter.com/Aris_Global). Pressekontakt: Alberto Cantor Senior Manager, Corporate Marketing acantor@arisglobal.com +1-609-360-4042 Quelle: Arisglobal Logo – http://mma.prnewswire.com/media/523994/ArisGlobal_Logo.jpg Original-Content von: ArisGlobal, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de