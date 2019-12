Paris (ots/PRNewswire) – Trotz Demonstrationen, gewalttätigen Auseinandersetzungen und turbulenten Wahlen geht es dem Kunstmarkt von Hong Kong gut, er schreibt sogar ausgezeichnete Auktionsergebnisse. Letzten Samstag, am 23. November, beendete Christie’s seinen Auktionsabend mit dem Titel 20th Century & Contemporary Art Evening Sale (Abendversteigerung – Kunstwerke des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart) mit einem Gesamtergebnis von über 136 Millionen Dollar. Im Jahr 2018 betrug das Ergebnis derselben Auktion lediglich 52 Millionen Dollar. Im Moment ist die Art Basel für März 2020 noch auf dem Kalender eingetragen. Mit den jüngsten Ergebnissen zeigt Hong Kong, dass es immer noch der führende Marktplatz für viele der beliebtesten asiatischen Künstler des 20. Jahrhunderts ist. Hongkong steht aber auch im Mittelpunkt einer neuen Bewegung, die wesentlich für das Verständnis der Entwicklung des Kunstmarktes der Gegenwart ist: Hi-Lite (wörtl. Hallo Leichtigkeit) Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artprice, erklärt: „Hong Kong ist mit dem Silicon Valley vergleichbar: eine kleine Ecke der Welt, auf die alle Augen gerichtet sind! Die Stadt erlebte drei zeitgleich erfolgende, bedeutende Ereignisse: sie wurde von Wahlen erschüttert, verzeichnete die weltweit größte Börseneinführung des Jahres (Alibaba) und ihre Auktionshäuser schreiben neue Versteigerungsrekorde. Der Kunstmarkt von Hong Kong fördert gerade, was vielleicht als die erste bedeutende Kunstbewegung des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen wird: eine Kunst, die frechere, ungeniert kitschige Ansätze fördert, der Christie’s den Namen Hi-Lite gegeben hat.“ Liu Ye (1964) – Little Mermaid, 2004 – LinksTakashi Murakami (1962) – Dazzling Circus, 2013 – MitteMr. (1969) – Don’t go anywhere, 2006 – Rechts Hi-Lite – die erste bedeutende künstlerische Bewegung des 21. Jahrhunderts? Christie’s beendete seine bedeutende Abendversteigerung mit einem eigenen Hi-Lite Bereich mit dazugehörigem Katalog, der Künstler umfasst, deren Neo-Pop Ästhetik und Verbindung zur kommerziellen Kunst, Comic-Welt und Straßenkultur diesen eine kultartige, weltweite Anhängerschaft beschert hat. Viele der für diese Versteigerung ausgewählten Kunstwerke wenden einen ähnlichen visuellen Stil an – mit frechen, trivialen Formen und Aspekten, in hellen Farben und sauberen Linien – die den Volksmedien und der Mode, der Musikbranche, der Graffiti-Szene und der Animation entlehnt sind.“ Trotz der geringen Zahl an Losen (nur 16 Lose), kristallisierte sich daraus einer der Haupttrends der gegenwärtigen Entwicklung des Kunstmarkts heraus. Die Hi-Lite Bewegung, ebenso wie die Versteigerung basieren primär auf den Arbeiten von drei Künstlern, nämlich drei der erfolgreichsten Künstler des Sekundärmarktes: Kaws, Yoshitomo Nara und Takashi Murakami. Im Katalog von Christie’s wird der vom Haus gewählte Auktionstitel wie folgt kommentiert: „Hi-Lite (wörtl. Hallo Leichtigkeit): Diese Künstler kreieren „leichte“ Arbeiten – ein Wort, das manchmal verwendet wird, um Dinge zu beschreiben, die einfach zu verstehen sind und auf einfache Weise genossen werden können – das Gegenteil von schwer. Dennoch erhebt jeder der Künstler sein Medium und Subjekt in seinem (ihrem) eigenen künstlerischen Bei-trag, gespickt mit Elementen aus den Bereichen Pop, Mode, Manga und Straßenkultur. Die Hi-Lite Versteigerung war äußerst erfolgreich: Alle 16 Lose wurden entweder im Rahmen des Schätzwerts oder über diesem Wert versteigert! Hong Kong erlebt eine positive Entwicklung In Wirklichkeit reicht die Hi-Lite Bewegung weit über die den Titel der Auktion bei Christie’s hinaus. Die außergewöhnlichen Ergebnisse von Liu Ye (1964) und Ayoko Rokkaku (1982) in den letzten neun Monaten zum Beispiel zeigen die neue Dynamik ganz klar. Es ist eine Dynamik mit einer globalen Dimension, bei der Hong Kong aber eine führende Rolle spielt. Entsprechend der neuen Gepflogenheiten finden die wichtigsten Versteigerungen der führenden Auktionshäuser von Hongkong (gemäß deren Beschluss) nicht mehr zeitgleich im ersten und zweiten Halbjahr des Jahres statt. Im Rahmen der jüngsten Versteigerungen warteten Christie’s und Phillips z. b. bis Ende November und Sotheby’s, Poly Auction, China Guardian und Bonhams hielten ihre Versteigerungen Anfang Oktober ab. Diese Entscheidung wirkte sich eindeutig positiv auf den Kunstmarkt von Hongkong aus. In den vergangenen zwei Monaten konnten eine große Zahl an Rekordergebnissen für Künstler aller Schaffensperioden – von den alten Meistern bis zu den aufstrebenden Künstlern – verzeichnet werden. Top 10 der Rekorde der aufstrebenden Künstler im zweiten Halbjahr 2019 – San Yu – Five Nudes (1950) – 39 Millionen Dollar (Christie’s) – Yoshitomo Nara – Knife behind back (2000) – 25 Millionen Dollar (Sotheby’s) – Whan-Ki Kim – 05-IV-71 #200 (Universe) (1971) – 13 Millionen Dollar (Christie’s) – Liu Ye – Smoke (2001/02) – 6,7 Millionen Dollar (Sotheby’s) – Huang Daozhonu – Collection of poems (17th c.) – 5,5 Millionen Dollar (Christie’s) – Zheng Wuchang – Landscapes (1939) – 2,1 Million Dollar Sotheby’s) – Eddie Martinez – High flying bird (2014) – 2 Millionen Dollar (Christie’s) – Li Chen – Dragon riding Buddha (2001) – 1,4 Millionen Dollar (China Guardian) – Fei Danxu – Tour of Tao Guang temple (1834) – 1,3 Millionen Dollar (Christie’s) Copyright 1987-2019 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com Über Artmarket Artprice ist Eurolist by Euronext Paris, SRD Long Only und Euroclear notiert: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF. Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentation über Artmarket und seine Abteilung Artprice: https://en.artprice.com/video Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden im Jahr 1997 von ihrem Geschäftsführer, Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von Groupe Serveur (Gründung im Jahr 1987) kontrolliert. Siehe beglaubigte Biografie in Who’s who ©: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWh o_thierryEhrmann.pdf Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; das Unternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die Abteilung Artprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Management und Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über den Kunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse über mehr als 700 000 Künstler enthalten. Artprice Images® verschafft Zugang zur größten Bilder-Datenbank der Welt. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder und Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis Heute, die von unseren Historikern kommentiert wurden. Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Daten von 6300 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über den Markt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7 200 Veröffentlichungen). Seine 4,5 Millionen „Mitglieder mit Zugangsdaten“ haben Zugriff zu Werbung, die von anderen Mitgliedern in das Internet gestellt wird und Zugang zu einem Netzwerk (Global Standardized Marketplace®), das heute ein weltweit führender, standardisierter Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken (fester Preis oder Bieterpreis) ist; die Auktionen unterliegen Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches. Artmarket (und seine Abteilung Artprice) wurden im November 2018 zum zweiten Mal für weitere 3 Jahre mit dem Qualitätszeichen „Innovative Company“ ausgezeichnet, das von der französischen Banque Publique d’Investissement (BPI) verliehen wird; die BPI unterstützt das Unternehmen und sein Projekt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu stärken. Der Jahresbericht 2018 über den globalen Kunstmarkt von Artprice by Artmarket, veröffentlicht im März 2019: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018 Index der Pressemitteilungen, die von der Abteilung Artprice von Artmarket in das Internet gestellt wurden: http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm Verfolgen Sie mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice die Entwicklung des Kunstmarktes in Echtzeit auf Facebook und Twitter: https://www.facebook.com/artpricedotcom (4.5 Millionen Followers) https://twitter.com/artmarketdotcom https://twitter.com/artpricedotcom Entdecken Sie die Alchemie und die Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice http://web.artprice.com/video mit Firmensitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum „The Abode of Chaos“ (dixit The New York Times): L’Obs – Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4 million followers) https://vimeo.com/124643720 https://www.facebook.com/the.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1037451/Artprice.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg Pressekontakt: Artmarket.com und seine Abteilung Artprice Kontakt: thierry Ehrmann, ir@artmarket.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/101616/4458962 OTS: Artprice.com Original-Content von: Artprice.com, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de