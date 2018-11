Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) – Heute startete Ascensia Diabetes Care, ein weltweit führendes Unternehmen für die Pflege von Diabetikern, seine Kampagne zum Weltdiabetestag 2018, um auf die wichtige Rolle von Familien für Menschen mit Diabetes hinzuweisen. Das Unternehmen veröffentlicht online 38 Kunstwerke, die Geschichten davon erzählen, wie Familien Menschen mit Diabetes unterstützen, inspirieren und beeinflussen und ihnen beim Umgang mit ihrer Erkrankung helfen. Mit diesen Kunstwerken will Ascensia die entscheidende Rolle hervorheben, die Familien bei der Erkennung, Prävention und Behandlung von Diabetes spielen. Die Kunstwerke bestärken damit das offizielle Thema des Weltdiabetestages. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_C are_Logo.jpg ) „Die Familie und Diabetes“ wurde von der International Diabetes Federation (IDF) als Thema für den Weltdiabetestag 2018 und 2019 ausgewählt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Auswirkungen von Diabetes auf die Familie zu schärfen und die zentrale Rolle, die sie bei der Behandlung, Pflege, Prävention und Sensibilisierung in Bezug auf diese Erkrankung spielt, zu fördern. Um der IDF dabei zu helfen, die wesentliche Rolle von Familien beim Umgang mit Diabetes hervorzuheben, bat Ascensia Menschen auf der ganzen Welt, ihre Familienporträts einzusenden und ihre Geschichten mitzuteilen, wie sie Familienmitglieder mit Diabetes unterstützen. Professionelle Künstler haben dann die digitalen Versionen dieser Fotos mit Linienzeichnungen versehen, um diese inspirierenden Geschichten zu erzählen. Ab heute werden diese digitalen Kunstwerke in den Social-Media-Kanälen von Ascensia Diabetes Care auf Facebook (https://www.facebook.com/ContourAscensia/), Twitter (https://twitter.com/AscensiaGlobal?lang=en) und Instagram (https://www.instagram.com/contour_ascensia/?hl=en) zu sehen sein und sollen eine Möglichkeit darstellen, die Öffentlichkeit zur Unterstützung des Weltdiabetestages 2018 zu motivieren und aufzurufen. Familien aus 30 Ländern, die in der Kampagne vorgestellt werden, haben einzigartige und inspirierende Geschichten zu erzählen, wie sie Unterstützung leisten, von der Unterstützung bei täglichen Diabetes-Aufgaben über die emotionale Unterstützung bis hin zur Förderung gesunder Ernährung und Bewegung. Die vollständige digitale Galerie der Kunstwerke ist auch unter http://www.ascensia.com/wdd2018/ zu sehen. Michael Kloss, Präsident und CEO von Ascensia Diabetes Care, sagte: „Die Unterstützung, die Familien bereitstellen, ist von enormer Bedeutung für Menschen mit Diabetes. Wir unterstützen mit Begeisterung das diesjährige Thema des Weltdiabetestages, das die entscheidende Rolle von Familien bei der Erkennung, Prävention und Behandlung von Diabetes unterstreicht. Als Unternehmen, das sich ausschließlich auf Diabetes konzentriert, glauben wir, dass es wichtig ist, die enorme Unterstützung der Familien von Menschen mit Diabetes darzustellen und zu zeigen, wie sie diese Herausforderungen tagtäglich bewältigen.“ Er fügte hinzu: „Aus den Geschichten, die wir erfahren haben, geht ganz klar hervor, wie wichtig Familien für Menschen mit Diabetes in allen Stadien ihrer Erkrankung sind. Sie helfen ihnen, ein gesünderes Leben zu führen, und unterstützen sie bei der Erfüllung der Aufgaben, die notwendig sind, um ihren Diabetes täglich zu bewältigen, und sie sorgen dafür, dass die Krankheit nur minimale Auswirkung auf ihr Leben hat. Familienmitglieder stellen ein entscheidendes, unerschütterliches Support-Netzwerk zur Verfügung, um positive Ereignisse zu feiern und in schweren Zeiten emotionale Unterstützung zu bieten. Wir hoffen, dass die Kunstwerke dieser inspirierenden Familien dazu beitragen werden, das Bewusstsein für Diabetes an diesem wichtigen Tag zu erhöhen.“ Wenn Sie dazu beitragen möchten, die wesentliche Rolle der Familie beim Umgang mit Diabetes zu feiern, und Ihre Unterstützung für den Weltdiabetestag zeigen möchten, teilen Sie bitte die inspirierenden Geschichten unserer Kampagne, versehen Sie sie mit einem „Gefällt mir“ oder schreiben Sie Kommentare dazu auf unseren Seiten in den Social-Media-Kanälen Facebook (https://www.facebook.com/ContourAscensia/), Twitter (https://twitter.com/AscensiaGlobal?lang=en) und Instagram (https://www.instagram.com/contour_ascensia/?hl=en). Pressekontakt: Joseph Delahunty VP Global Head of Communications Ascensia Diabetes Care joseph.delahunty@ascensia.com +41-79-422-9286 Original-Content von: Ascensia Diabetes Care, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de