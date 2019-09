Frankfurt am Main (ots) – Der Audio-Boom hält an, das belegt nicht nur die Dynamik im Podcast-Markt, sondern auch die ungebrochen starke Nutzung von klassischem Radio: Täglich schalten 54 Mio. Menschen das Radio ein – das entspricht 76,5 Prozent der Bevölkerung. Daher wird auch für Unternehmen Radio immer wichtiger, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Marke und Abverkauf erfolgreich zu stimulieren. Auf ihrer neuen Frühstückstour „Ausblick 2020“ durch die großen deutschen Agenturstädte wird AS&S Radio in diesem Jahr das aktuelle Vermarktungsangebot rund um die AS&S Radio Deutschland-Kombis präsentieren. Darüber hinaus präsentieren die Vermarktungsexperten Beispiel-Cases, die nachweisen, wie sich mit den Qualitäts-Effekten des AS&S Radio-Portfolios noch bessere Kampagnenwirkungen erzielen lassen. Im Mittelpunkt der Markforschungsergebnisse stehen in diesem Jahr zwei neue große Marktuntersuchungen: Die Studie „Audioversum 2020“ analysiert den Wandel im Audio-Markt und zeigt auf, welchen Mehrwert Werbungtreibende daraus für die Mediaplanung ziehen können. Mit der Werbewirkungsforschung „Audio Assets & Brand Building“ belegen die AS&S Radio-Forscher, wie mit Radiokampagnen ein erfolgreicher Beitrag zum Imageaufbau geleistet werden kann. „Nachdem der erstaunliche Hype um die eine oder andere Influencer-Ikone wieder einem nüchternen Realismus gewichen ist und digitale Mikro-Märkte weiterhin an ihren Defiziten in Sachen Durchschlagskraft zu operieren haben, rücken die großen Reichweitenmedien wie Radio noch stärker in den Fokus der Werbungtreibenden“, sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&S Radio. „Gerade in wirtschaftlichen Transformationsphasen sind Aspekte wie Reichweite, Werbewirkung, Aufmerksamkeit, Abverkauf und der Return of Investment von besonderer Bedeutung für die Markt-Performance der Unternehmen. Welchen Beitrag Radio hier im Mediamix leisten kann, werden wir auf unserer Tour detailliert nachweisen.“ Durch das Programm führt an allen vier Standorten YOU FM-Moderatorin Susanka. Die Termine: 31. Oktober 2019: Westhafen Pier 1, Frankfurt am Main 05. November 2019: Trend Studio & Loft, Hamburg 08. November 2019: Sturmfreie Bude, Düsseldorf 12. November 2019: Isartalstudio, München Anmeldung unter: www.ass-radio.de/ausblick2020 (Die Anmeldemöglichkeiten zur Frühstückstour sind zahlenmäßig limitiert, daher erfolgt die Registrierung vorbehaltlich der Zustimmung durch die AS&S Radio) Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de. Pressekontakt: Norbert Rüdell Pressesprecher Telefon: 069/15424-218 Mobil: 0160/96930306 norbert.ruedell@ard-werbung.de Original-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de