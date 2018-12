Kinshasa, Dr Kongo (ots/PRNewswire) – Um 17:00 Uhr Ortszeit schlossen die Wahllokale in der Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 46 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Joseph Kabila zu wählen, der das zentralafrikanische Land seit 17 Jahren regiert. Laut Aljazeera (https://www.aljazeera.com/news/2018/12/drc-electio n-polls-open-long-delayed-vote-181230055430093.html) mussten in Kinshasa, wo vier Millionen der Wähler zuhause sind, 20 Prozent der Wahllokale aufgrund fehlender elektronischer Wahlautomaten geschlossen bleiben. Im Rahmen der Präsidentschaftswahlen waren in der DR Kongo erstmalig in Afrika Wahlmaschinen zum Einsatz gekommen, und die lokale Bevölkerung war nach Angaben der internationalen Beobachter mit den Abstimmungsgeräten kaum vertraut. Aus diesem Grund nahm der eigentliche Wahlvorgang, wie AFRIC (https://afric.online/559 3-international-election-observers-at-bumbu-kinshasa/) berichtet, rund 5 Minuten bis 10 Minuten pro Wähler in Anspruch. Hervorzuheben ist, dass die Wahlen in der DR Kongo trotz der widrigen Umstände, zu denen der Ausbruch einer Ebola-Epidemie, Unruhen im Land und grundlegende Probleme mit der Logistik zählen, stattfinden konnten. Der Internationale Strafgerichtshof (IstGH, englisch: International Criminal Court, ICC) hatte im Vorfeld, nachdem Berichte über Gewalt im Zusammenhang mit den Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo bekannt geworden waren, eine scharfe Verwarnung ausgesprochen. IStGH-Chefanklägerin Fatou Bensouda erklärt in diesem Statement: „Jeder, der zu Massengewalt aufruft oder sich durch Anordnung, Aufforderung, Ermutigung oder anderweitige Mitwirkung an Straftaten beteiligt, die in die Zuständigkeit des IStGH fallen, ist vor dem Gericht strafbar“, wie von Star (https://www.the-star.co.ke/n ews/2018/12/22/icc-warns-against-election-violence-in-dr-congo_c18692 21) gemeldet. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen Anfang Januar bekannt gegeben werden. Die Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) ist eine Gemeinschaft unabhängiger Forscher, Experten und Aktivisten. Die Hauptziele sind die Schaffung einer Plattform für die ausführliche Darstellung und Verbreitung objektiver analytischer Informationen und Meinungen aus erster Hand für den Aufbau einer direkten Kommunikation und Zusammenarbeit. https://afric.online/ Pressekontakt: Darya Mazaeva +7-916-525-34-67 mazaieva@mail.ru Original-Content von: Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de