Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) – Das AgriTech & Food Science Project ist die weltweit erste dezentralisierte Initiative, die auf Ethereum-Blockchain und Smart Contracts basiert und Industrie 4.0 mit Kryptowährung verbindet. Der ATFS Token-Verkauf läuft bis zum 9. Februar 2018 und unterstützt die drei zukunftsweisenden Aufgaben des Projektes: Smart Farm 2.0, eine disruptive dezentralisierte Plattform und pflanzlich basiertes Fleisch. Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=DuDA-YwrXjk ATFS Project ist eine allumfassende Lösung für die weltweit wachsende Nahrungsmittelkrise und liefert relevante technologische Fortschritte in der Agrikultur. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wird die Gesamtbevölkerung 2050 um 34 % auf etwa 9,7 Milliarden und die ältere Bevölkerung ab 60 Jahren um 56 % auf etwa 200 Millionen anwachsen. Es ist eine Tatsache, dass ein Mangel an ausreichender Versorgung der schnell wachsenden Bevölkerung mit Nahrung besteht, besonders in Bezug auf die Versorgung mit tierischem Eiweiß. Aufgrunddessen hat ATFS einen Plan für Smart Farm 2.0 erstellt, eine intelligente Farm mit umfassendem Lernvermögen, um bahnbrechende Produktivität zu gewährleisten, sowie die Erforschung und Entwicklung pflanzlich basierter Fleischsorten in der asiatischen Küche. Darüber hinaus ist das derzeitige agrarwirtschaftliche Vertriebssystem eine Ansammlung kostspieliger Ineffizienzen, verursacht durch zu viele Zwischenhändler, die Produzenten und Verbrauchern Vorteile und Nutzen nimmt. Unsere auf der Blockchain-Technologie basierende disruptive dezentralisierte Plattform setzt einen neuen Standard im agrarwirtschaftlichen Vertrieb. Die neue Art von Nahrungsmittel-Blockchains der DDP speichert den Ursprungsort des Produkts, seinen Produzenten, seine Region und geschäftliche Bewegungen und ermöglicht so die Belohnung von Produzenten mit höherer Transparenz und rückverfolgbare, verifizierte Angaben für die Verbraucher. ATFS ICO hat basierend auf konservativen, optimistischen Finanzschätzungen ein Soft Cap von 12.500 ETH und ein Hard Cap von 50.000 ETH. Das Soft Cap kümmert sich um Land, fortschrittliche Anlagen und Ausrüstungsbeschaffung für Smart Farm 2.0 und die Entwicklung der DDP. Das Hard Cap ist für das F&E-Zentrum für pflanzlich basiertes Fleisch, für den Erwerb von Anlagen zur Massenerzeugung des Fleischersatzes und für die Expansion der DDP in andere kontinentale Regionen erforderlich. Das ATFS TEAM besteht aus Mitgliedern großer Finanzinstitute und VC-Fonds wie KB und Benex, globalen Unternehmensberatungsgesellschaften wie IBM, EY und KPMG sowie Blockchain-Entwicklern, globalen Strategieberatern und Bio-Experten. Unser Beirat umfasst Smart-Farm-Techniker, IB-Führungskräfte, einen ICO-Anwalt, Spezialisten im Rechnungswesen, einen nordamerikanischen Pflanzenproteinhersteller und globale ICO-Berater. OFFIZIELLE LINKS – Website: https://www.atfslab.io/ – Telegram: https://t.me/ATFS_ICO – Facebook: https://www.facebook.com/atfslab/ – Twitter: https://twitter.com/AtfsLab/ – KakaoTalk: https://open.kakao.com/o/gb6Z85D/ – Blog: https://medium.com/@atfslab/ Pressekontakt: support@atfslab.io Original-Content von: ATFS Lab, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de