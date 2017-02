ATLANTIC Grand Hotel Travemünde hat neue PR-Agentur

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde ernennt PRCO Germany zur verantwortlichen PR-Agentur – München/Travemünde. Die in München ansässige PR-Agentur PRCO Germany ist ab sofort für die PR des Die in München ansässige PR-Agentur PRCO Germany ist ab sofort für die PR des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste verantwortlich.

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel liegt in exponierter Lage an der Promenade des Ostseeheilbads und bietet einen Panoramablick über die Lübecker Bucht. Im November 2015 übernahm die ATLANTIC Hotelgruppe das Haus. Nach Modernisierungsarbeiten erhielt das Traditionshaus im Juni 2016 seinen neuen Namen ATLANTIC Grand Hotel Travemünde. Die Gäste können sich nun über eine zeitgemäße Fünf-Sterne-Ausstattung freuen.

Das ehemalige Casino, in dem Tradition auf Moderne trifft, verfügt über 72 Zimmer und Suiten. Das Restaurant Holstein’s setzt auf die kulinarische Vielfalt regionaler Spezialitäten, die man auf der Hotelterrasse mit Blick auf die Ostsee genießen kann. Darüber hinaus können sich die Gäste an der Seven C’s Bar bei Cocktails und Drinks unterhalten. Vor allem für Feierlichkeiten und geschäftliche Anlässe ist das Hotel geradezu prädestiniert. Der Jugendstilbau besitzt sechs Veranstaltungsräume und einen historischen Ballsaal aus dem Jahr 1914, für Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen.

In der kalten Jahreszeit können sich die Gäste im 600 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich verwöhnen lassen. Dieser ist mit Pool, Fitnessraum, finnischer Sauna, Sanarium, zwei Dampfbädern und einem Ruhebereich ausgestattet. Der Beautybereich bietet professionelle Behandlungen und Luxuspflege von Beauty-Experten. Hier werden im Rahmen des BABOR Treatments alle Behandlungen individuell auf die jeweilige Persönlichkeit des Gastes abgestimmt.

Sportbegeisterten bietet das Grand Hotel nicht nur Wassersport auf der Ostsee und den umliegenden Seen. In der Nähe befinden sich zwei besondere Golfplätze, die mit dem Hotel kooperieren. Der Lübeck-Travemünde Golf-Klub verfügt über eine 27-Loch-Anlage und ist der älteste Golfplatz Deutschlands, aus dem Jahr 1921. Die Anlage des Golfclubs Timmendorfer Strand ist die einzige des Nordens mit 36 Löchern. Zudem ist die Region für Radfahrer wie geschaffen. Dank geringer Steigungen, ruhiger Nebenstraßen und vieler ausgebauter Radwege lernt man das Travemünder Umland bequem mit dem Rad kennen.

Die Ostsee hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen entwickelt. Travemünde bietet neben dem Heilbädercharme auch die Möglichkeit das nahegelegene Lübeck zu erkunden. In der Altstadt, die UNESCO-Weltkulturerbe ist, befindet man sich auf den literarischen Spuren der Gebrüder Mann sowie des Lübecker Marzipans.