Bonn (ots) – Die Bundeswehr steht bereit, in ganz Deutschland auch über Ostern hinweg die zivilen Behörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit Hilfeleistungen zu unterstützen. Auch wenn die Bundeswehr sich weiterhin auf ihre Kernaufgaben im und für den Einsatz konzentrieren muss, dabei die langfristige Einsatzfähigkeit nicht aus den Augen verlieren darf und zudem auch im Interesse der Gesamtbevölkerung den Eigenschutz vor COVID-19 beachten muss, wird sie ihren Beitrag zur Hilfeleistung in Deutschland weiterhin erbringen. Das gilt sowohl für laufende als auch für mögliche künftige Unterstützungsaufgaben. Aktuell liegen dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin knapp 350 Amtshilfeanträge vor. Davon sind mehr als 140 in der Durchführung oder bereits abgeschlossen. Seit rund einer Woche stehen auch die vier Regionalen Führungsstäbe in Rostock, Oldenburg, Potsdam und Veitshöchheim bereit, um im Bedarfsfall mit ihren vielen sogenannten „Helfenden Händen" auszuhelfen, wo es nur geht und möglich ist. So werden unter anderem 35 Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 104 in einem Bamberger Alten- und Pflegeheim die Pflegekräfte als logistische Hilfskräfte entlasten. „Unser Einsatzkontingent steht nun als Reserve für eine eventuelle Lageverschärfung bereit. Wir alle hoffen, dass diese nicht eintreten wird. Aber wir sind da, wenn wir gebraucht werden", so Generalleutnant Martin Schelleis, der Inspekteur der Streitkräftebasis und Nationale Territoriale Befehlshaber in seiner aktuellen Videobotschaft. „Von Anfang an ist unter anderem auch unsere territoriale Führungsorganisation stark in die Hilfeleistung eingebunden. Die Kommandos Streitkräftebasis und Territoriale Aufgaben arbeiten rund um die Uhr. Unsere Landes-, Bezirks- und Kreisverbindungskommandos sind durchgehend ansprechbar. Neben der umfangreichen sanitätsdienstlichen Unterstützung ist die Bundeswehr auch schon in der querschnittlichen Hilfeleistung aktiv geworden. Diese reicht von Beratung, personeller und materieller Unterstützung bis hin zur Bereitstellung von Infrastruktur." Auch über Ostern befinden sich rund 4.000 Bundeswehrangehörige in zwölf Einsätzen auf drei Kontinenten im Auslandseinsatz, die ihren Auftrag dort trotz der besonderen Situation für alle und der Sorge um ihre Angehörigen in Deutschland erfüllen. Wir. Dienen. Deutschland.

