Auf dem richtigen Weg – Zur am 24. April 2017 vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik sagt der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Burkhard Peters:

Keine Frage, die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbruchdiebstählen in Schleswig-Holstein ist noch immer nicht erfreulich. Angesichts der jüngsten Entwicklungen glaube ich aber, dass sich die Landesregierung mit ihrer Strategie auf dem richtigen Weg befindet. Mit der Umstrukturierung der Landespolizei, Stärkung spezialisierter Ermittlungsteams, Förderung privater Sicherungsmaßnahmen, Verbesserung der länderübergreifenden Zusammenarbeit und den zahlreichen Maßnahmen zur sachlichen und personellen Verstärkung unserer Landespolizei setzen wir auf Wirkung für die Zukunft. Glückwunsch an die KollegInnen in Thüringen, die unter Rot-Rot-Grüner Regierung Spitzenreiter sind. Wir werden uns mit ihnen darüber austauschen, was wir in Schleswig-Holstein noch besser machen können.