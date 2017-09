Ausbildungsbetrieb des Jahres 2017 im Gartenbau – Zum vierten Mal wurde im Gartenbau der Ausbildungsbetrieb im Ausbildungsberuf Gärtner/-in geehrt. Diesmal ist es die Baumschule Heydorn und Söhne Klein Nordende, Kreis Pinneberg. Die Baumschule Heydorn & Söhne in Klein Nordende zeichnet sich durch 40 Jahre Ausbildung aus, die seit 20 Jahren durch die persönliche Handschrift der Ausbilderin Gärtnermeisterin Andrea Köhncke geprägt wird.Der Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer, Peter Levsen Johannsen, sagte: „Mit der Auszeichnung des Ausbildungsbetriebes des Jahres wollen die gärtnerischen Berufsverbände, die Gewerkschaft IG BAU, der Verein Ehemaliger der Norddeutschen Fachschule und die Junggärtner in gemeinsamer Aktion mit der Landwirtschaftskammer das große Ausbildungsengagement sichtbar machen. In Schleswig-Holstein wird in rund 320 Ausbildungsbetrieben gemeinsam mit 6 Berufsschulen der gärtnerische Nachwuchs ausgebildet. Alle Beteiligten investieren Zeit, Kraft und viel Herzblut in die Entwicklung der jungen Menschen“.

am 11. September 2017, 11:04 Uhr