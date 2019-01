Wien (ots) – Austauschplattform für Nachrichtenvideos steigert Abrufe um 43 Prozent auf 10,6 Mio. -Erfolgsbeispiel für nationalen Schulterschluss heimischer Medien Der Contentpool für redaktionelle Videoinhalte der österreichischen Medienhäuser wuchs auch im zweiten Jahr seines Bestehens kräftig weiter. Die Nachrichtenbeiträge, die in die Austria Videoplattform (AVP) eingespielt und über heimische Medienportale verbreitet wurden, konnten 2018 insgesamt mehr als 10,6 Mio. Abrufe erzielen. Dies entspricht einer Steigerung von 43 Prozent gegenüber dem Startjahr 2017 (7,4 Mio.). Die meisten Abrufe des vergangenen Jahres (61.868) brachte ein Video zum Sesselliftunglück im georgischen Skigebiet Gudauri im März 2018. Seit dem AVP-Start am 1. Jänner 2017 wurden insgesamt 18 Mio. Abrufe verzeichnet. Eine Steigerung von 45,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichte auch die Anzahl der von den Medienpartnern zur Verfügung gestellten Beiträge: 45.911 Videos wurden im Jahr 2018 in die Plattform eingespielt, 37.701 davon lieferte der ORF. Im Jahr davor lag das Gesamtangebot bei 31.609 (28.831 ORF). Kooperationsmodell AVP Die AVP, die international mehrfach als Vorzeigeprojekt für einen gelungenen Schulterschluss der Medienbranche im internationalen Wettbewerb um den Online-Werbemarkt bezeichnet wurde, umfasst aktuell 15 Medienhäuser, die selbst produzierten und redaktionellen Videocontent für derzeit insgesamt 44 Medienportale zur Verfügung stellen. Die Teilnahme an der Plattform steht allen Medienhäusern mit redaktionellem Kerngeschäft offen. Betrieb und Vermarktung erfolgen über die APA – Austria Presse Agentur. Ein wesentliches Ziel der AVP ist die Schaffung hochwertiger Werbeflächen im Umfeld von heimischem Premium-Content. Die Werbeerlöse werden unter den teilnehmenden Akteuren aufgeteilt. Die technische Online-Reichweite aller AVP-Partner liegt in Österreich aktuell bereits bei etwa 80 Prozent. „Die positive Entwicklung der Austria Videoplattform freut uns sehr. Ist sie doch eines jener Kooperationsmodelle der österreichischen Medien, die echte Antworten auf die neuen Anforderungen an die Branche und die neuen Marktbedingungen geben können“, so APA-CEO Clemens Pig. Der stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien, Thomas Prantner, bekräftigt: „Der ORF ist von Beginn an Teil des zukunftsweisenden Vorzeigeprojekts AVP und leistet als größter Contentlieferant einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg der Videoplattform. Die Zahlen sprechen für sich: Der ORF hat sein Sendungsangebot auf der AVP gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt und stellt im Schnitt mehr als 3.100 eigenproduzierte und journalistisch hochwertige TV-Beiträge pro Monat zur Verfügung.“ Intelligente Videoeinbindung Zur Optimierung des Workflows für die Einbindung von Videos in die Nachrichtenseiten entwickelte die APA-IT 2018 den sogenannten Video-Booster. Die Software-Lösung analysiert die Nachrichtenseiten inhaltlich und vergleicht diese mittels Speech-to-Text-Funktion mit den Inhalten der AVP. Thematisch passende Videos werden somit automatisch in die Online-Beiträge integriert. 2019 soll das System um ein flexibles Vorschlags- und Platzierungswesen verfeinert werden. Diese und andere Maßnahmen sollen zu einer weiteren Steigerung der Videoabrufzahlen und damit der Ad-Impressions sowie des Werbeumsatzes führen. Video-Provider (stellen AVP-Videocontent zur Verfügung) – ORF (http://www.orf.at/) – Servus TV (http://www.servustv.com/at/) – Ländle TV (http://www.laendletv.com/) – RTS-Salzburg (http://www.rts-salzburg.at/) – Tirol TV (http://www.tiroltv.at/) – Heute (http://www.heute.at/) – Kleine Zeitung (http://www.kleinezeitung.at/) – Kurier/Schau media (https://schautv.at/) – Oberösterreichische Nachrichten (https://www.nachrichten.at/) – OE24 (http://www.oe24.at/) – ÖAMTC Verlag/autotouring.at (http://autotouring.at/) – Salzburger Nachrichten (https://www.sn.at/) – Styria Content Creation (https://styriacontentcreation.com/) – Athesia (https://www.stol.it/) – APA und APA-OTS-Videoservices (http://apa.at/) Online-Portale (spielen AVP-Videocontent aus) – Athesia (stol.it (http://stol.it/), dolomiten.it (http://dolomiten.it/), zett.it (http://zett.it/), sportnews.bz (http://sportnews.bz/), suedtirolnews.it (http://suedtirolnews.it/), altoadige.it (http://altoadige.it/), giornaletrentino.it (http://giornaletrentino.it/), inlove.bz (http://inlove.bz/), kultur.bz.it (http://kultur.bz.it/), sentres.com (http://sentres.com/), bezirksmedien.it (http://bezirksmedien.it/) , tippthek.it (http://tippthek.it/)) – auto touring (autotouring.at (http://autotouring.at/), oeamtc.at (http://oeamtc.at/)) – Das Neue Volksblatt (volksblatt.at (https://volksblatt.at/)) – Der Standard (derstandard.at (http://derstandard.at/)) – Die Presse (diepresse.com (http://diepresse.com/)) – Heute (heute.at (http://www.heute.at/)) – Kleine Zeitung/Styria (kleinezeitung.at (http://kleinezeitung.at/), autonet.at (http://autonet.at/), wienerin.at (http://wienerin.at/), diva-online.at (http://www.diva-online.at/)) – Kurier (kurier.at (http://kurier.at/)) – Tiroler Tageszeitung/Moser Holding (tt.com (http://tt.com/)) – Oberösterreichische Nachrichten (nachrichten.at (http://nachrichten.at/)) – Österreich (oe24.at (http://oe24.at/)) – Russmedia (vol.at (http://www.vol.at/), vienna.at (http://vienna.at/)) – Salzburger Nachrichten (salzburg.com (http://salzburg.com/), sn.at (https://www.sn.at/), salzburg24.at (http://salzburg24.at/)) – Tele (tele.at (https://www.tele.at/)) – Verlagsgruppe News (news.at (http://news.at/), profil.at (http://profil.at/), trend.at (http://trend.at/), woman.at (http://woman.at/), tv-media.at (http://tv-media.at/), e-media.at (http://e-media.at/), autorevue.at (http://autorevue.at/), golfrevue.at (http://golfrevue.at/), yachtrevue.at (http://yachtrevue.at/), gusto.at (http://gusto.at/), lustaufsleben.at (http://lustaufsleben.at/)) – Wiener Zeitung (wienerzeitung.at (http://wienerzeitung.at/)) Kontakt: APA – Austria Presse Agentur Petra Haller Unternehmenssprecherin Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.: +43 (0)1 360 60-5710 petra.haller@apa.at http://www.apa.at Original-Content von: APA – Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de