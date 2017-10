Foto: TBF/Holger Kröger · Um 20.22 Uhr geriet auf der A 1 am Kreuz Lübeck in Richtung Norden ein Pkw in Brand. Bei dem Renault Megane, der auf dem Standstreifen zum Stehen kam, schlugen Flammen aus dem Motor, die auf das Fahrzeug übergriffen. Die Feuerwehren Hamberge und Reinfeld konnten den Wagen nicht retten. Personen kamen nicht zu Schaden. Es wird ein technischer Defekt vermutet.

am 30. September 2017, 17:17 Uhr