Kooperation zwischen Unternehmen für globales Energie-Flexibilitätsmanagement und Cloud-Serviceanbieter ist darauf ausgelegt, den Energieunternehmen ein dezentralisiertes, digitalisiertes Netz schneller zu ermöglichen Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) – AutoGrid, ein Anbieter von Flexibilitätsmanagement-Software für die globale Energiebranche, gab heute eine Kooperation mit Amazon Web Services (AWS) bekannt, um für seine Kunden aus der Energiebranche ein mit künstlicher Intelligenz angetriebenes, dezentrales Energiemanagement bereitzustellen. AutoGrid, das kürzlich ein Mitglied des AWS-Partnernetzwerks (APN) wurde, wird die Suite der AWS IoT-Dienste in seiner AutoGrid Flex(TM)-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2550018-1&h=2 638853943&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D2550018-1%26h%3D1335466262%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.auto-grid .com%252Fplatform%252Fautogrid-flex%252F%26a%3DAutoGrid%2BFlex%25E2%2 584%25A2%2Bplatform&a=AutoGrid+Flex%E2%84%A2-Plattform) einsetzen, um anspruchsvolle Datenanalysen zu ermitteln, zu sammeln, zu organisieren und durchzuführen. Die AWS-Dienste werden neue Erkenntnisse über den Betrieb in allen Energieeinrichtungen liefern, die zur Optimierung der Erzeugung und zur Verbesserung der Prozesseffizienz von dezentralen Energieressourcen sowie der Nachfrageerfüllung dienen werden. Die Kunden von AutoGrid werden Amazon SageMaker (https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=2550018-1&h=4167186326&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2550018-1%26h%3D3773179034%26u%3Dh ttps%253A%252F%252Faws.amazon.com%252Fsagemaker%252F%26a%3DAmazon%2BS ageMaker&a=Amazon+SageMaker) nutzen, einen vollständig gemanagten Komplettservice, der Entwicklern und Datenforschern die Möglichkeit bietet, Modelle mit maschinellem Lernen schnell aufzubauen, zu trainieren und einzusetzen. Diese Modelle unterstützen die Optimierung der operativen Abläufe über einen modularen Aufbau, der für alle Arten von Kunden skaliert werden kann – von großen Energieversorgern in Investorenhand bis hin zu kleinen städtischen Versorgern, Stromkooperativen und Anbietern für Stromendkunden. „Unsere Kunden im Energie- und Versorgungssektor beschäftigen sich verstärkt mit der Verwendung von IoT, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, um ihre Produktivität und Effizienz zu verbessern“, sagte Rolf Gibbels, Global Head für Worldwide Business Development – Utilities, Amazon Web Services, Inc. „Wir freuen uns sehr, AutoGrid im APN-Programm begrüßen zu können, um den Einsatz von AutoGrid Flex über die gesamte weltweite Energie- und Versorgungsindustrie anzukurbeln.“ Durch die Bereitstellung transformativer und skalierbarer Technologien für den Energiesektor ermöglicht die Zusammenarbeit von AutoGrid und AWS den AutoGrid-Kunden wie CLP Holdings, neue Dienste rasch einzuführen, beispielsweise für die Nachfragereaktion, das Mikronetz-Management und das Lade-Management von Elektrofahrzeugen (EV) für deren Endverbraucher. „Wir sind äußerst zufrieden, eine intensivere Geschäftsbeziehung zwischen AutoGrid und AWS mitzuerleben“, sagte Austin R. Bryan, Senior Director für Innovation bei CLP. „Als ein APN-Mitglied wird AutoGrid uns helfen, auf künstlicher Intelligenz basierte, flexible Energieanwendungen effizient einzusetzen, von denen unsere Kunden in der gesamten Region profitieren, unter anderem in Hongkong, Südostasien, Großchina, Indien und Australien. Dadurch können wir unsere Bestrebungen letztendlich darauf konzentrieren, entscheidende Geschäftsresultate für unsere Kunden zu liefern, die wissen, dass wir eine robuste, zuverlässige und sichere Technologieplattform zum Betrieb unserer datengesteuerten Anwendungen haben.“ „AutoGrid betreibt eines der größten KI-gestützten, flexiblen Netzwerke zur Energieressourcen-Optimierung weltweit“, sagte Dr. Amit Narayan, Chief Executive Officer von AutoGrid. „Diese Kooperation ist Teil unserer Strategie zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Technologieführern wie AWS, um unsere globale Expansion zu beschleunigen. Darüber hinaus sorgt sie für erhebliche Vorteile im Hinblick auf Kosteneinsparung und Vermarktungszeit für unsere gemeinsamen Kunden.“ Informationen zu AutoGrid: AutoGrid entwickelt Softwareanwendungen, die eine intelligentere dezentrale Energiewelt möglich machen. Mithilfe der Suite aus flexiblen Managementanwendungen des Unternehmens können Energiefirmen saubere, erschwingliche und zuverlässige Energie liefern, indem sie vernetzte dezentrale Energieressourcen (DERs) in Echtzeit und skalierbar managen. AutoGrid hat mehr als 5000 Megawatt DERs unter Vertrag genommen und arbeitet mit über 50 führenden Energieunternehmen aus aller Welt zusammen, darunter Schneider Electric, CLP, E.ON, CPS Energy, National Grid, NextEra Energy, Total, Shell, Ørstead und Xcel Energy. Weitere Informationen stehen unter www.auto-grid.com zur Verfügung. 