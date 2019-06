CEO von Electrify America verstärkt Gremium mit E-Mobility-Expertise / Elektrifizierung als Schwerpunkt der LA Auto Show Los Angeles (ots/PRNewswire) – Die Los Angeles Auto Show (https:// c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2491911-1&h=2520569452&u=https%3A%2F%2Fla autoshow.com%2F&a=Los+Angeles+Auto+Show) (LA Auto Show®) hat Giovanni Palazzo, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Electrify America, für den Fachbeirat des internationalen Medien- und Fachbesuchertreffens AutoMobility LA (https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=2491911-1&h=2560001099&u=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F& a=AutoMobility+LA)(TM) gewonnen. Die Volkswagen-Tochter ist führend im Bereich der Schnelllade-Systeme für Elektrofahrzeuge. Bevor Palazzo zum Chef von Electrify America ernannt wurde, arbeitete er sieben Jahre lang für die Konzernzentrale der Volkswagen AG. Dort entwickelte er zuletzt als Leiter der E-Mobility-Strategie des Konzerns internationale Geschäftsmodelle rund um die E-Mobilität. Palazzo verfügt über herausragendes Fachwissen zu Elektromobilität und Infrastruktur sowie Erfahrungen aus zahlreichen Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing und Kommunikation. Damit gibt er wichtige Impulse, um das Thema Elektrifizierung für die Messe sowohl programmatisch als auch inhaltlich voranzutreiben. „Die USA werden in den nächsten Jahren einen Boom bei Elektrofahrzeugen erleben. Die nächste Generation wird schnellere Ladezeiten bieten, deshalb müssen wir uns auf die Entwicklung eines weitreichenden, offenen und ultraschnellen Netzwerks aus Ladestationen konzentrieren“, sagte Palazzo, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Electrify America. „Ich freue mich, neues Mitglied im Fachbeirat der AutoMobility LA zu sein. Wir bringen die wichtigsten Akteure aus dem Mobilitätssektor zusammen, um die Herausforderungen und Chancen zu diskutieren, die sich uns stellen.“ Das Gremium setzt sich aus unterschiedlichen Branchenexperten zusammen und repräsentiert damit die sich rapide verändernde Automobilindustrie. Seine Mitglieder geben wertvolle Anregungen und unterstützen jedes Jahr aufs Neue die Ausrichtung der Messe. Im Rahmen der AutoMobility LA werden Fahrzeugneuheiten gezeigt, es gibt einen eigenen Hackathon sowie den Wettbewerb für die besten Start-ups. Zudem findet eine richtungsweisende Mobilitätskonferenz statt, an der schon Experten aus Unternehmen wie Amazon Alexa Auto, BMW Group, Google, Lyft, Panasonic, Volvo und Waymo teilgenommen haben. „Die Elektrifizierung treibt den Wandel der Automobilindustrie weiter voran. Mit Giovanni als neuem Mitglied unseres Fachbeirats spiegeln wir dies wider“, sagte Lisa Kaz, Vorstandsvorsitzende von LA Auto Show und AutoMobility LA. „Elektrifizierung ist nicht nur ein Trend, sondern wird eine tragende Säule dafür sein, wie wir uns in Zukunft fortbewegen.“ Giovanni Palazzo setzt die Reihe der Neuzugänge im Fachbeirat fort. Dazu zählen Danny Stillion, Partner und Geschäftsführer Design bei der Design- und Innovationsberatung IDEO; Kerry Lebel, Marketingchef für Alexa Auto bei Amazon; Manny Lopez, führender Analyst der Mobility Group von General Motors und Mike Dosenbach, Geschäftsführer Cloud und Konnektivität bei MBRDNA (Mercedes-Benz Research & Development North America, Seattle). Die AutoMobility LA(TM) ist offen für Fachbesucher und Medienvertreter und findet statt vom 18. bis 21. November 2019. Die LA Auto Show® öffnet vom 22. November bis 1. Dezember für das Publikum ihre Pforten. Mehr Informationen zur AutoMobility LA sowie zum Fachbeirat der AutoMobility LA gibt es auf https://automobilityla.com/advisory-board/. Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA Die AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907 gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22. November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum. 2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität. Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum. Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie bei Twitter (https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2491911-1&h=2821751997&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F LAAutoShow&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o= 2491911-1&h=1539903747&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLAAutoShow& a=Facebook) oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=24919 11-1&h=4002712850&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flaautoshow%2F&a =Instagram). Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise zur Show unter http://www.LAAutoShow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/. Folgen Sie AutoMobility LA auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2491911-1&h=591105052&u= https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fautomobilityla%3Flang%3Den&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2491911-1&h=666422880&u =https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fautomobilityla%2F&a=Facebook) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2491911-1&h=2268845879 &u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fautomobilityla%2F&a=Instagram). Ansprechpartnerin: Antonia Stahl M.A. Kommunikationsberatung Tel.: +49 176 49 19 68 38 media@LAAutoShow.de Logo – https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and _LA_Auto_Show.jpg Original-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de