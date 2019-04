Friedrichsdorf (ots) – Das OTC-Sortiment der axicorp Pharma GmbH tritt künftig unter der neuen Dachmarke „axicur® – rezeptfreie Gesundheit“ auf. Das mittelständische Pharmaunternehmen in Friedrichsdorf intensiviert mit diesem Schritt sein Engagement im Markt der rezeptfreien Arzneimittel und möchte dabei einer veränderten Nachfragesituation in den Apotheken Rechnung tragen. „Immer mehr Verbraucher suchen bei Selbstmedikation nach einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Sie wollen günstige Arzneimittel, denen sie aber in vollem Umfang vertrauen können. Ein Markttrend, in dem axicorp zuletzt deutliches Wachstum generieren konnte. Diesen Erfolg möchten wir jetzt mit der Umstellung auf „axicur® – rezeptfreie Gesundheit“ fortschreiben“, erläutert Daniela Schanz, Mitglied der axicorp Geschäftsleitung für Vertrieb, Marketing und Kommunikation. Unter dem Namen axicur bietet das Unternehmen jetzt ein noch breiteres, kundenorientiertes Angebot an rezeptfreien Arzneimitteln. axicur steht künftig für das Portfolio des bisherigen Geschäftsbereichs OTC von axicorp. „Alle axicur Produkte werden ausnahmslos in Deutschland hergestellt. Diesen besonderen Vorteil soll die neue Marke axicur dem Kunden eindeutig und kontinuierlich vermitteln. Hinzu kommt die kompetente Beratung in der Apotheke, denn nur dort sind axicur Produkte erhältlich.“, ergänzt Daniela Schanz. Im November 2018 startete der Markteintritt von axicur mit der Produktneueinführung von Pantoprazol axicur® 20 mg magensaftresistenten Tabletten. Pantoprazol axicur® bietet dem Apotheker Markenqualität aus deutscher Herstellung sowie einen besonders hohen Stücknutzen. Dieses Produkt etabliert auch das moderne, klare Packungsdesign, mit dem die neue OTC-Marke künftig in der Apotheke für sofortige Wiedererkennung sorgen will. Das neue und auffällige Erscheinungsbild der Dachmarke axicur stellt einen Zusammenhang zwischen Sortiments- und Farbvielfalt her. Passend dazu transportiert das Leitmotiv in Form einer farbigen Explosion den „Urknall-Charakter“ der Markteinführung mit dem Ziel, als lebendiges, frisches und dynamisches Unternehmen im Markt wahrgenommen zu werden. Die axicorp GmbH wurde im Jahr 2002 gegründet und beschäftigt rund 280 Mitarbeiter. Seit 2012 gehört axicorp mit seinen Tochtergesellschaften zur Dermapharm AG mit Sitz in Grünwald bei München. Pressekontakt: Katarina Hrastovic axicorp Pharma GmbH Max-Planck-Str. 36b 61381 Friedrichsdorf Tel.: +49 (6172) 4999 – 209 Fax: +49 (6172) 4999 – 155 E-Mail: katarina.hrastovic@axicorp.de Web: www.axicorp.de Original-Content von: axicorp Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de