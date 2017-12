Hannover (ots) – Die Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg begrüßt die Wiederwahl ihres ehemaligen Fraktionsvorsitzenden und Mitglied der AfD-Fraktion, Prof. Dr. Jörg Meuthen, zum Bundessprecher der AfD. „Die mit beeindruckender Mehrheit der Delegierten des Bundesparteitags in Hannover erfolgte Bestätigung Jörg Meuthens als Bundessprecher stellt einen maßgeblichen Beitrag zur Stabilität der Alternative für Deutschland dar“, betont Bernd Gögel, der Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. „Mit dem Tandem Jörg Meuthen/Alexander Gauland an der Spitze der AfD wird die Kontinuität und die Geschlossenheit unserer Partei weiter ausgebaut, um die AfD zur stärksten liberalkonservativen Kraft in Deutschland auszubauen.“ Jörg Meuthen: Sicherer Kapitän des Schiffes AfD Prof. Dr. Jörg Meuthen war beim Bundesparteitag der AfD mit 72 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. „Jörg Meuthen hat einmal mehr bewiesen, dass er das Schiff AfD auch bei hoher See sicher steuern kann“, so Gögel. „Mit seinem Wechsel nach Brüssel bringt er seine Kompetenz und seine Fähigkeiten nicht nur im Bundesvorstand ein, sondern wird die Basis dafür schaffen, die Europäische Union wieder auf ihre originären Aufgaben zurückzuführen.“ Pressekontakt: Klaus-Peter Kaschke Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg Konrad-Adenauer-Straße 3 70173 Stuttgart Telefon +49 711-2063 5639 Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de