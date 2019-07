Frankfurt am Main (ots) – Anfang letzter Woche hat SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach erneut gefordert, dass Krankenkassen die Kostenerstattung von homöopathischen Leistungen und Medikamenten verboten werden soll. Die BAHN-BKK ist hier grundsätzlich anderer Auffassung. Sie bezahlt homöopathische Behandlungen und erstattet pro Jahr bis zu 150 Euro für naturheilkundliche Medikamente aus dem Bereich der Homöopathie. „Auch wenn aus schulmedizinischer Sicht die wissenschaftlichen Nachweise für die Wirkungsweisen der Homöopathie fehlen, fühlt sich ein großer Teil der Bevölkerung von ihrer ganzheitlichen Sicht auf den Menschen angesprochen und verstanden und erzielt damit bei unterschiedlichsten Erkrankungen gute Erfolge. Das zeigt uns, dass die Homöopathie bei vielen Erkrankungen eine positive Wirkung hat. Wir möchten die Versicherten deshalb gerne wählen lassen, auf welche Verfahren sie setzen – auf rein schulmedizinische oder eben (zusätzlich) auf naturheilkundliche. Und dazu gehört auch die Homöopathie. Wir plädieren für ein Nebeneinander beider Ansätze und unterstützen weiterhin die Kunden, die sich für eine homöopathische Behandlung entscheiden“, so Hanka Knoche, Vorstand der BAHN-BKK. Natürlich ist es der BAHN-BKK ein großes Anliegen, dass die Versicherten – insbesondere bei schwerwiegenden Erkrankungen – nicht von unseriösen „Wunderheilern“ behandelt werden. Deshalb arbeitet sie mit dem Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte e.V. zusammen und bezahlt die homöopathische Behandlung ausschließlich bei Vertragsärzten mit der Zusatzqualifikation Homöopathie. Die BAHN-BKK ist mit rund 670.000 Kunden einer der größten betrieblichen Krankenversicherer Deutschlands. Als bundesweit geöffnete Krankenkasse mit Präventionsschwerpunkt arbeitet sie ständig daran, ihre Leistungen weiter auszubauen und an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Pressekontakt: BAHN-BKK, Franklinstraße 54, 60486 Frankfurt am Main Ihr Ansprechpartner: Olaf Rust Tel.: 069 77 078 430 Fax: 069 77 078 85 430 E-Mail: presse@bahn-bkk.de www.bahn-bkk.de Original-Content von: BAHN BKK, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de