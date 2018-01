Wenn es nach Dr. Burkhart Eymer, Lübecker Bürgerschaft geht, soll der Bahnhofsvorplatz in Lübeck „Helmut-Kohl-Platz“ heißen. Die CDU-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft will den Bahnhofsvorplatz in „Helmut-Kohl-Platz“ umbenennen. Einen entsprechenden Antrag wird die CDU-Fraktion in die nächste Bürgerschaft einbringen, teil Dr. Burkhart Eymer, Mitglieder der Bürgerschaft, mit.„Dr. Helmut Kohl hat als Bundeskanzler die Wiedervereinigung Deutschlands durchgesetzt und die Einigung Europas unumkehrbar gemacht. Als Stadt an der ehemaligen Zonengrenze hat Lübeck von der Wiedervereinigung in besonderem Maße profitiert. Zur Erinnerung an diesen großen Staatsmann sollte die Hansestadt eine Straße nach Helmut Kohl benennen. Dafür schlagen wir nach der erfolgten Umgestaltung der Bahnhofsvorplatz, der zurzeit die Straßenbezeichnung „Am Bahnhof“ trägt, vor.“

