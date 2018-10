Foto: Christine Gebauer, Gebauer Promotion · Text: Holger Kasnitz · Balian Buschbaum 2. November 2018 im Hafenhotel Meereszeiten Heiligenhafen · Balian Buschbaum am 2.11.2018 um 19:00 Uhr im Hafenhotel, Meereszeiten in Heiligenhafen, „Balian Buschbaum“, liest aus seinem 1. Bestseller, „Blaue Augen bleiben blau“.Darin beschreibt er eindrucksvoll, spannend, bewegend und emotional, sein Leben, von der Frau zum Mann. Balian Buschbaum war früher unter dem Namen Yvonne Buschbaum, die eine erfolgreiche Olympionikin im Stabhochsprung war, bekannt. Im Jahr 2013 nahm Balian Buschbaum an der sechsten Staffel der Tanzshow “Let´s Dance“ teil. Seine Profi-Tanzpartnerin war Sarah Latton. Los geht es um 19 Uhr, im Hafenhotel, Meereszeiten in 23774 Heiligenhafen, Am Yachthafen 2-4 Reservierungen Tel. 04362-500500 Eintrittspreis inkl. Begrüßungsgetränk und Fingerfood 20,00 Euro www.hafenhotel-meereszeiten.de www.gebauer-promotion.de

am 28. Oktober 2018, 07:47 Uhr