Berlin (ots) – Welche waren die Top-Berufsgruppen im März 2019? Wo boten sich die meisten Stellen für Berufseinsteiger? In welchen Branchen ergaben sich die besten Chancen für Führungskräfte? Und welche Berufsgruppen standen bei den Personaldienstleistern hoch im Kurs? Antworten auf diese Frage liefert der aktuelle BAP Job-Navigator. Analysiert wurden dafür mehr als 1,16 Millionen Stellenangebote, die im März 2019 ausgeschrieben wurden. Das Ergebnis zeigt, dass Unternehmen bei der Suche nach bestimmten Berufsgruppen wie den Gesundheitsberufen verstärkt auf die professionelle Unterstützung von Zeitarbeitsfirmen setzten. Handwerk und technische Berufe in der Zeitarbeitsbranche stark gefragt Mit 33 Prozent machten die Berufsgruppen Handwerk und technische Berufe ein Drittel aller ausgeschriebenen Jobs im März aus. Betrachtet man allein die Zeitarbeitsunternehmen, dann betrug dieser Anteil sogar 42 Prozent. Demnach boten die Personaldienstleister rund 176.674 Jobs im Bauwesen und Handwerk sowie 146.244 Stellen im Bereich der technischen Berufe an. Das größte Stellenangebot im Handwerk richtete sich dabei an Mechaniker (29.717 Jobs) sowie Elektriker/Elektroniker (28.281 Jobs). Innerhalb der technischen Berufe boten sich diverse Jobs für Ingenieure (19.000 Jobs). Insbesondere für Servicetechniker (3.709 Jobs) und Entwicklungsingenieure (2.269 Jobs) war ein hohes Stellenangebot vorhanden. Vertriebs- und Verkaufspersonal am häufigsten von Unternehmen nachgefragt Während für Zeitarbeitsunternehmen das Handwerk und die technischen Berufe im Fokus der Personalsuche standen, waren die Unternehmen selbst am meisten auf der Suche nach Vertriebs- und Verkaufspersonal (91.540 Jobs). Die Berufsgruppe Bauwesen und Handwerk (87.492 Jobs) folgte auf Platz zwei, die technischen Berufe (86.876 Jobs) auf Platz drei. Zum Vergleich: Die Personaldienstleister schrieben vier Prozent weniger Stellen im Bereich Vertrieb/Verkauf (60.630 Jobs) aus. Auf dem dritten Rang der Personaldienstleister platzierten sich mit deutlichem Abstand Jobs aus dem Bereich Transport, Verkehr und Logistik (68.140 Jobs). Erhöhte Nachfrage im Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales Während im März letzten Jahres 28.133 Jobs für Berufe im Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales zur Auswahl standen, waren es im März 2019 mehr als 33.000 Jobs – ein Zuwachs von 18 Prozentpunkten. Dabei waren vor allem Zeitarbeitsunternehmen verstärkt auf der Suche (+ 24 Prozent). Zum Vergleich: Die Nachfrage der Unternehmen selbst stieg lediglich um 16 Prozentpunkte an. „Aufgrund des akuten Fachkräftemangels, insbesondere im Gesundheits- und Pflegebereich, setzen immer mehr Unternehmen auf die professionelle Unterstützung von Zeitarbeitsfirmen – eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren deutlich wahrgenommen haben und die sich durch die Zahlen nun bestätigt“, betont Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP). Berufseinsteiger haben beste Chancen im Bereich Consulting und Beratung Young Professionals standen mehr als 2.700 Jobs im Consulting und in der Beratung zur Verfügung. Besonders groß war die Nachfrage nach Junior Consultants mit mehr als 1.400 ausgeschriebenen Stellenanzeigen (53 Prozent). Beim Großteil dieser Jobs handelte es sich um beratende Tätigkeiten im Bereich IT. Aber auch im Bereich Marketing und PR boten sich verhältnismäßig viele Stellenangebote für Berufseinsteiger (1.617 Jobs). Die wenigsten Stellenangebote waren für Einsteiger in den Berufsgruppen Gesundheit, Medizin und Soziales (279 Jobs), Transport, Verkehr und Logistik (355 Jobs) sowie im Bauwesen und Handwerk (400 Jobs) vorhanden. Dagegen waren für Führungskräfte die meisten Positionen in den für sie typischen Berufsgruppen Organisation und Projektmanagement (53.160 Jobs) sowie Unternehmensführung und Management (21.891 Jobs) ausgeschrieben. Mit jeweils über 5.000 Stellen boten aber auch die Bereiche Forschung und Entwicklung (6.274 Jobs) sowie Consulting und Beratung (5.732 Jobs) Chancen für sie. Über den BAP Job-Navigator Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194 Printmedien, 164 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum März 2019 wurden insgesamt mehr als 1.163.010 Stellenanzeigen von über 158.000 Unternehmen analysiert. Über den BAP Job-Navigator Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194 Printmedien, 164 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum März 2019 wurden insgesamt mehr als 1.163.010 Stellenanzeigen von über 158.000 Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle geschaltet wurden, werden diese zusammengefasst und nicht mehrfach gezählt. Über den BAP Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs- und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.

Quelle: presseportal.de