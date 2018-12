München (ots) – Die Bavaria Film GmbH stellt die Geschäftsführung des Unternehmens neu auf: Neben dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Christian Franckenstein (CEO), wird Iris Ostermaier ab dem 1. April 2019 als Chief Financial Officerin (CFO) zur weiteren Geschäftsführerin der Bavaria Film GmbH bestellt. Iris Ostermaier erhält einen Vertrag bis zum 31. März 2024. Die 51-jährige Iris Ostermaier verfügt über mehr als 15 Jahre Management- und Führungserfahrung in der Medienbranche mit den Schwerpunkten Finanzen und kaufmännische Prozesse. Seit 2010 gehört sie der Geschäftsleitung des Auktions-Shoppingsenders 1-2-3.tv an – zunächst als CFO, ab 2012 übernahm sie zusätzlich die Aufgaben des CEO. Gemeinschaftlich verantworten Dr. Christian Franckenstein und Iris Ostermaier künftig die vier Geschäftsbereiche der Bavaria Film GmbH: Content, Rights & Distribution, Studios & Services sowie Immobilien. Innerhalb der Holding Bavaria Film GmbH ist Dr. Christian Franckenstein für die Shared Services Human Resources, PR & Marketing sowie Legal & Business Affairs zuständig. Iris Ostermaier ist verantwortlich für Finance & Accounting sowie IT Services & Solutions. Die Neuordnung der Geschäftsführung erfolgt, weil der bisherige Geschäftsführer der Bavaria Film GmbH, Achim Rohnke, und der Finanzprokurist Jens Poppe nach langjähriger Führungstätigkeit altersbedingt Ende März 2019 ausscheiden und ihre Ämter niederlegen. Zum gleichen Zeitpunkt legt Achim Rohnke auch sein Amt als Geschäftsführer der Bavaria Studios & Production Services GmbH nieder. Bis zum Jahresende 2019 wird er für das von ihm initiierte Neubauprojekt „Lichtspiel Loft“ am Medienstandort Geiselgasteig noch in beratender Funktion tätig sein. Tom Buhrow, Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film GmbH: „Ich freue mich, dass wir mit Iris Ostermaier eine erfahrene Medienmanagerin als CFO für die Geschäftsführung der Bavaria Film GmbH gewinnen konnten. Gemeinsam mit CEO Dr. Christian Franckenstein wird Iris Ostermaier die Bavaria Film Gruppe in das neue Jahrzehnt führen. Ich bin gespannt auf weitere spannende Fernseh- und Filmprojekte aus Geiselgasteig. Frau Ostermaier wünsche ich einen guten Start und eine glückliche Hand. Der bisherige Geschäftsführer Achim Rohnke wird noch bis Jahresende 2019 weiterhin als Berater für das ambitionierte Neubauprojekt ‚Lichtspiel Loft‘ mit seiner Expertise zur Verfügung stehen. Ich danke Achim Rohnke schon heute für seine langjährige Tätigkeit, sein Engagement und seinen unternehmerischen Weitblick in der Geschäftsführung der Bavaria Film und ihrer Beteiligungsgesellschaften. Mein besonderer Dank gilt auch Jens Poppe für seine langjährige, von Verlässlichkeit und fachlicher Expertise geprägte Tätigkeit.“ Dr. Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film GmbH: „Die Themen Nachfolgeregelung und Generationsübergang sind auch für die Bavaria Film Gruppe eine große Herausforderung. Aufsichtsrat und Gesellschafter unseres Unternehmens haben im Rahmen eines differenzierten Auswahlprozesses dafür Sorge getragen, dass wir mit Iris Ostermaier eine kompetente und sympathische Führungskraft für die Bavaria Film Gruppe gewinnen konnten. Damit sehe ich die Nachfolge der verdienten Kollegen Achim Rohnke und Jens Poppe im Sinne unserer Unternehmensgruppe sehr gut geregelt.“ Iris Ostermaier: „Die Berufung in die Geschäftsführung der Bavaria Film ab dem 1. April 2019 erfüllt mich mit großer Freude, insbesondere da es mit dem 100. Geburtstag ein ganz besonderes Jahr sein wird. Die Ernennung empfinde ich in einem zunehmend dynamischen Medienumfeld als Motivation und Herausforderung zugleich.“ Über die Bavaria Film GmbH Die Bavaria Film GmbH ist eines der führenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in der deutschen Film- und TV-Branche. Die Bavaria Film GmbH ist als Management-Holding organisiert und in vier Geschäftsbereichen aktiv: Die im Geschäftsbereich „Content“ zusammengefassten Produktionsunternehmen realisieren Fiction-, Entertainment- sowie Corporate Video-Formate. Im Geschäftsbereich „Rights & Distribution“ sind das Merchandising-Geschäft, der Musikverlag sowie der Rechtevertrieb gebündelt. Im Geschäftsbereich „Studios & Services“ sind der Studiobetrieb, der Dekobau, die Postproduktion, das Media Asset Management, der Fundus sowie das Wetterfernsehen zusammengefasst. Der Geschäftsbereich „Immobilien“ umfasst insbesondere die Geschäftsfelder Vermietung & Verpachtung und Bauen sowie die Touristenattraktion Bavaria Filmstadt. Über Iris Ostermaier Iris Ostermaier kommt vom Auktions-Shoppingsender 1-2-3.tv, wo sie 2010 als CFO begann. Seit 2012 übernahm sie zusätzlich die Aufgaben des CEO und entwickelte 1-2-3.tv zu einer erfolgreichen Multichannel-Handelsplattform. Davor war sie als CFO bei der Entertainment Shopping AG, in gleicher Position bei Euvia Media (Sonnenklar-TV, 9Live) und bei 9Live innerhalb der ProSiebenSat.1-Gruppe als kaufmännische Leiterin tätig. Von 1994 war sie bis 2002 beim Aufbau des Shopping-Senders HSE24 beteiligt. Iris Ostermaier studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau. Pressekontakt: Bavaria Film GmbH Dr. Sebastian Feuß Unternehmenssprecher 089 – 6499-3900 sebastian.feuss@bavaria-film.de Original-Content von: Bavaria Film GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de